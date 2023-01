”Rohkeimpia sijoittajia eivät kryptovitsit nyt naurata”, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Tuulia Kotakorpi. Hän lupasi palata kertomaan, kuinka omalle cro-sijoitukselle kävi.

Muistatteko vielä sen mainoksen, jossa Matt Damon astelee itsevarmana ja julistaa, kuinka onni suosii rohkeaa? Heitä, jotka uskaltavat astua reunan yli. Siis heitä, jotka uskaltavat sijoittaa kryptovaluuttoihin ja tässä tapauksessa tarkemmin vielä Crypto.comin omaan cro-valuuttaan (nykyisin cronos).

Kuinkas siinä kävikään? Reunan takana on sittenkin pudotus myös kryptomaailmassa. Kryptovaluutoista katosi viime kesän romahduksessa yli biljoona euroa eli yli miljoona miljoonaa. Damonia ei ole saatu kommentoimaan romahdusta. Hyvin hiljaa ovat olleet muutkin kryptojen puolesta puhuneet julkkikset kuten Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow ja Mike Tyson.

Itsekin sorruin jo aiemmin kryptoihin ja ostin myös crota 350 eurolla. Ihan nippelirahoja toki monen sijoittajan mielestä. Halusin kokeilla, mutta vain sellaisella summalla, jonka olen valmis häviämään.

Ja niinhän minä hävisin, kuten todella monet muutkin – ja toiset todella isosti. Rohkeimpia sijoittajia eivät ehkä kryptovitsit naurata, mutta itseäni kyllä huvitti muun muassa koomikko Stephen Colbertin The Late Show’n tekemä uusi Crypto.comin mainos, johon on leikattu Damonille uusia totuudenmukaisempia vuorosanoja ja kohtauksia tämän elokuvista. Damon on saanut osansa jo useaan kertaan myös South Parkissa.

Helppo se on toki nauraa, kun en ole sijoittanut kryptoihin eläkesäästöjäni saati ostanut niitä velkarahalla, kuten ne ”rohkeimmat” ovat tehneet.

Mitä enemmän näitä ”rohkeita” saatiin mukaan, sitä isommat rahat ensimmäiset sijoittajat käärivät. Kryptoissa tärkeintä tuntuu olevan se, että osaa ostaa kovan hypetyksen alla, ja myydä pian sen jälkeen – ennen kuin kyseinen valuutta romahtaa.

Kerroin omasta sijoituksestani noin vuosi sitten, ja lupasin palata kertomaan, kuinka naisen kävi.

Huonostihan siinä kävi. Rahat katosivat kryptoavaruuteen, että viuh vaan. Bitcoin-sijoitukset sain otettua ulos vain satasen tappiolla, mutta cro (cronos) jäi puolen vuoden aikarajan vuoksi odottamaan ihmeiden aikaa. Sijoittamani 350 euroa on tätä kirjoittaessani 71 euroa. Parhaimmillaan potti kävi yli 800 euron, mutta silloin en saanut vielä ottaa puolen vuoden sijoitusta ulos.

Nyt kryptoille povataan taas – tai yritetään luoda – uutta nousua. Toivon rahansa menettäneiden puolesta, että niin käy edes siinä mittakaavassa, että pääsisivät omilleen. Itse en enää aio roposiani kryptoihin laittaa.

Annan kuitenkin olemassa olevien sijoitusten vielä olla. Katsotaan taas vuoden päästä, kuinka naisen kävi: katoavatko viimeisetkin kympit samaan kryptolan kaivoon?

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.