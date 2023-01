Hyvinvointialueen kokonaisuus on oikein hyvässä kunnossa – tuleva kevät näyttää, onko pieleen mennyt muutakin kuin hienosäätö

Pirkanmaan hyvinvointialueen aloituksessa suurimmat ongelmat ovat esiintyneet henkilöstön sisäisissä palveluissa ja tietojärjestelmissä. Nyt pitää ristiä kätensä ja toivoa, ettei näistä koidu hankaluuksia varsinaisten palvelujen tuottamiseen, kirjoittaa Aamulehden uutispäällikkö Timo Ylihärsilä.

Aamulehti

Tärkein ensin: Pirkanmaan hyvinvointialue on ilmeisesti hoitanut palvelunsa vanhaan malliin. Köyhät, sairaat ja kolaroineet ovat edelleen päässeet sosiaalihuollon, sairaalan tai pelastuslaitoksen huomaan yhtä ripeästi tai kangerrellen kuten aiemmin.

Sitten on näitä hienosäädettäviä asioita. Siinä se tökötti torstaiaamuna toista päivää hyvinvointialueen verkkosivun päällimmäisenä: ”Verkkosivuillamme on tekninen häiriö. Osa palveluista, asiointikanavista ja palvelupaikkojen tiedoista puuttuu verkkosivuillamme. Palveluajat eivät näy ollenkaan. Vian korjaus on käynnissä.”

Maallikon on helppo uskoa, että näiden – toki ennakkoon saatavissa olleiden – tietojen kerääminen ajoissa olisi ollut valtava urakka ennen vuodenvaihdetta, mutta että se osoittautui täysin ylitsepääsemättömäksi. Varsinkin, kun palveluverkosto säilyi aloitusvaiheessa ennallaan ja muutoksia tuli vain lankanumeroihin.

Pirhan verkkosivustoa selatessa huomaa, että hyvinvointialue keskittyy hoitamaan perustehtäväänsä, sosiaali- ja terveysalan ja pelastustoimen varsinaisten palveluiden tuottamista. Palvelu- ja yhteystietojen tarjoamisessa on päästy tavoittelemaan vasta varsin kevyesti hyvää käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä.

Iloisenkin huomion saattoi tehdä. Siinä missä koronaviruksesta löytyi keskiviikkona vain kehotus tarkkailla ”verkkosivuja ja paikallislehtiä”, oli torstaiksi jo saatu aikaan paikkakuntakohtainen listaus rokotuspaikoista ja -ajoista. Edelleen alue tiedotti noudattavansa THL:n koronarokotussuosituksia (sosiaali- ja terveysministeriön linjausta tiukempia).

Pienimuotoista parannettavaa oli, kuten pientä laittoa puhelinpalvelujen kapasiteetin mitoituksessa. Saavutuksina olivat pahimmillaan yli puolen tunnin jonotusajat, läpimenemättömät takaisinsoittopyynnöt tai saamattomat vastaukset. Kova flunssakausikin oli hyvin tiedossa ajat sitten.

Jokunen Aamulehden lukijoista tosin kommentoi, ettei asiakaspalvelu ollut yhtään sen kummempaa ennen vuodenvaihdettakaan. Ja jos kovasti yritämme, niin saatamme muistaa, että vastaavaan kohteluun on törmätty myös vaikkapa yksityisten yritysten palveluissa, ja niille asiakkaan tyytyväisenä pitäminen sentään on elinehto.

Pirhan johdon mukaan aloitus sujui siis ”isossa kuvassa” hyvin. Isoimmat ongelmat ovat esiintyneet henkilöstön sisäisissä palveluissa ja tietojärjestelmissä. Sen verran niitä on, että ict-tuessa on kerrallaan ollut nelinumeroinen määrä palvelupyyntöjä.

Nyt pitää ristiä kätensä ja toivoa, ettei näistä koidu hankaluuksia varsinaisten palvelujen tuottamiseen. Mikäli kevään mittaan ilmenee, että hoitojonot ja -ajat ovat alkuvuonna venyneet, on pieleen mennyt muutakin kuin hienosäätö. Jälkimmäisestä yksi erikoinen esimerkki on muuten sekin, ettei kaikille työntekijöille ole löytynyt minkäänlaista lähiesihenkilöä, osalla on vain jonkinlainen ylemmän portaan hätäapuviskaali.

Aluevaaleissa valituilla valtuutetuilla ja heistä valituilla hallituksen jäsenillä on suuri vastuu alueen ylimpinä paikallisina paimentajina. Kannattaa seurata heidän tekemisiään myös sillä silmällä, olisiko tämän porukan käsiin ehkä joskus jätettävissä päätöstä suoralla verotusoikeudella kerättävän maakuntaveron käytöstä.