Tampereella on kirjoitettu ennätysmäärä pysäköintivirhemaksuja vuonna 2022, kirjoittaa Aamulehden uutispäällikkö Piritta Palokangas.

Muutimme Tampereelle takaisin puolitoista vuotta sitten. Kuherruskuukausi uusvanhan kotikaupungin kanssa sai säröjä heti alkuunsa: sain kolme pysäköintivirhemaksua kuukauden sisään.

Tunnustan, että vuodet Helsingissä olivat tehneet minusta hieman huolettoman pysäköijän. Pääkaupungin keskustassa asioidessa pysäköintimaksu saattoi joskus unohtua puolivahingossa, ja ilman seuraamuksia.

Tampere kitki leväperäisen asenteen nopeasti. Joka kerta kun sain sakot, olin itse tehnyt jotain väärin. Olin valinnut vanhan autoni rekisterinumeron sovelluksessa (valitin pysäköinninvalvontaan, ei auttanut), ajastanut aikaa liian vähän tai luullut aluetta maksuttomaksi.

Vaikka ansaitsin sakot tunaroinnillani, Tampereen kaupungin pysäköinnin valvonta tuntuu ajoittain kyttäykseltä. Esimerkki: Ajelin Tullintorin liepeillä edes takaisin etsien parkkipaikkaa. Siellä oli myös pysäköinnintarkastaja työssään. Pyörähdin mutkan viereisessä korttelissa, palasin parin minuutin päästä samalle kadulle ja huomasin paikan vapautuneen. Maksullista pysäköintiaikaa oli jäljellä alle puoli tuntia, ja tarkastajaakaan ei enää näkynyt. Kolmesta sakosta oppineena maksoin pysäköinnin ja nousin autosta ulos. Samalla sekunnilla – kuin kauhuelokuvassa – autorivin päässä syttyivät valot ja pysäköinnintarkastajan valkoinen auto lipui hitaasti kohti autoani. Oliko hän jäänyt odottamaan minua? Jähmetyin paikoilleni seuraamaan, kun valvoja suoritti tarkistuksen. Sanaakaan ei vaihdettu. Kaikki kunnossa, ei sakkoa tällä kertaa.

Tampereen kaupunki teki pysäköinninvalvonnassa vuonna 2022 kaikkien aikojen tuloksen, noin 67 000 kirjoitettua pysäköintivirhemaksua. Se on noin 10 000 enemmän kuin vuonna 2021. Virhemaksu on 60–80 euroa. Kyseessä on iso bisnes. Sakkorysillä ja kyttäyksellä tulosta saadaankin tehokkaasti. Aamulehti on uutisoinut usein kaupungin eri sakkorysistä.

Pysäköinninvalvonnan päällikkö Sami Hurinki sanoi Aamulehdelle talvipysäköintiä käsitelleessä jutussa, että pysäköinninvalvonnan tehtävä on ”ylläpitää pelotetta”. Pysäköintiä pitääkin valvoa ja rajoittaa esimerkiksi sellaisissa paikoissa, joissa tilaa on vähän. Mutta eikö valvonnan päätehtävä tulisi olla kyttäyksen ja pelon kylvämisen sijasta opastus ja ohjaus?

Niinkin voidaan toimia. Olimme menossa koko perheen voimin luistelemaan. Ehdimme olla parkissa pari minuuttia ja mutustimme vielä autossa paistopiste-eväitä, kun pysäköinnintarkastaja jo seisoi lasin takana. Emme varmasti olisi huomanneet huurustuvien lasien läpi, vaikka hän olisi kirjoittanut virhemaksun sillä seisomalla. Sen sijaan kuului koputus ikkunaan ja kehotus: Siirtäkää auto, tähän ei saa pysäköidä.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.