Olen ostanut kaupasta välillä punalaputettua ruokaa, vaikka olen säännöllistä kuukausipalkkaa nauttiva keskituloinen. Tähän asti se on tuntunut hyödylliseltä teolta, mutta nyt näen asian toisin, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Annastiina Salonen.

Kaupat myyvät viimeistä myyntipäivää lähestyvää ruokaa reilulla alennuksella. Uusi hinta merkitään hävikkituotteisiin isolla punaisella lapulla. Tavoite on, ettei ruokaa jouduta heittämään pois.

Ylijäävää ruokaa on annettu myös ruoka-avun jaettavaksi. Tänä syksynä avun tarve on ollut erityisen suuri. Ruokajonot ovat venyneet Tampereella pitkiksi. Kaikkien ihmiselolle tärkeiden asioiden hinnat ovat nopeasti nousseet, niin myös ruuan.

Kasvaneen tarpeen keskellä ruoka-apua antavat tahot ovat olleet pulassa, koska jaettavaa on ollut entistä vähemmän. Syksyllä teollisuudelta ja kaupalta saatu hävikkiruoka lähestulkoon hävisi.

Tampereella ruoka-apua koordinoivan Ruokapankin koordinaattori Marja Palkonen kertoi Aamulehdessä , että yhdellä viikolla heillä oli antaa jakeluun vain suklaata ja leipää. Ihmiset kuitenkin toivovat saavansa ruoka-avusta ihan perusruokaa. Ihmisillä on nälkä.

Hävikkiruuan väheneminen johtuu osaksi siitä, että kaupat ja teollisuus ovat oppineet vähentämään omaa hävikkiään. Se on kannustettava, vastuullinen tavoite, jonka eteen on tehty töitä pitkään. Toinen syy on ruuan hinnan kallistuminen. Entistä useamman on pakko ostaa punaisilla alennuslapuilla merkattua ruokaa. Rahat eivät muuten riitä.

Onneksi Ruokapankki pystyi pelastamaan ruoka-avun tilannetta kouluista ja sairaaloista tulevalla ylijäämäruualla.

Tähän asti hävikkiruuan ostaminen on tuntunut hyödylliseltä teolta. Kaupassa käydessäni olen poiminut ostoskärryihin välillä myös punalaputettuja tuotteita. Etenkin silloin, jos olisin ostanut saman tuotteen muutenkin.

Olen tehnyt näin, vaikka olen säännöllistä kuukausipalkkaa saava keskituloinen. Arvostan ruokaa ja tiedän, että monella on siitä puutetta. Ajattelen, ettei ruokaa saa päätyä roskiin. Hävikin ostaminen on ollut mielestäni järkevää sekä oman talouden että maapallon kannalta.

Nyt näen asian toisin. Yhä useammalla on ruuasta pulaa. Ruokapankin Palkosen viesti pysäyttää: ”Te, joilla on varaa, ostakaa täysihintaista ruokaa. Jättäkää alennettu ruoka, niille, joilla ei ole varaa ostaa täydellä hinnalla. Ja jättäkää se alennettu ruoka vielä meille ruoka-apujakelijoillekin, että tännekin jäisi jotain.”

Samansuuntaista asiaa on myös Tampereella ruokajakelua hoitavan Suomen punaisen ristin paikallisosaston toiminnanjohtajalla Marjo Majlundilla. Kaikki ylijäävä ruoka olisi saatava nyt jakoon. ”Hartain toiveemme on, ettei se missään menisi ainakaan hukkaan.”

Nälkäisten määrä kasvaa edelleen. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun harkitsee kaupassa hävikkiruuan ostamista. Voinko itse ostaa normaalihintaisen tuotteen? Ehkä joku muu tarvitsee tätä alennustuotetta enemmän kuin minä?

