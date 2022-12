EU:ssa valmistellaan säädöstä, joka voi avata valtavat mahdollisuudet Tampereen yrityksille. Täällä on jo valmiiksi erinomaista siruosaamista.

Aamulehti

Viime vuosien vitsaukset koronaviruksineen ja geopoliittisine jännitteineen voivat aukaista Tampereen yrityselämälle erinomaisen mahdollisuuden löytää uusi menestyssarvi.

Korona pani maailman tuotantoketjut sekaisin ja aiheutti valtavan pulan puolijohteista ja mikrosiruista. Näitä tarvitaan kaikissa elektronisissa laitteissa kuten kännyköissä, kahvinkeittimissä, autoissa, pelikoneissa ja vaikkapa täsmäohjuksissa.

Esimerkiksi uusia autoja joutuu jonottamaan tällä hetkellä jopa vuoden, ja taustalla on muun muassa sirupula. Tarve on huutava myös tulevaisuudessa, sillä sirujen kysynnän ennakoidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

Länsimaissa pyritään nyt kiivaasti eroon riippuvuudesta muutamasta sirujen toimittajasta. Valtaosa siruista tehdään Aasiassa. EU valmistelee parhaillaan säädöstä, jolla vahvistetaan maanosan osaamista sirujen kehittämisessä ja tuotannossa.

Tampere on tässä erinomaisella pelipaikalla. Tampereen yliopisto on yksi EU:n tunnistamista merkittävistä sirujen tutkimuslaitoksista, ainoana yliopistona Suomessa. Ja yllätys yllätys, sirujen taustalta löytyy myös aina vahvasti Tampereen alueen teollisuusmurroksiin vaikuttanut yritys eli Nokia.

Verkkoyhtiö Nokia ulkoisti takavuosina sirukehittelyä, mutta on palauttanut sitä voimallisesti taas itselleen. Harva tietää, että Nokia on EU-alueen kolmanneksi suurin sirujen käyttäjä, ja että sen sirusuunnittelun pääpaikka on Tampere. Täällä kehiteltiin myös maailman ensimmäisiä älykännyköitä.

Siruosaamista on Tampereella ollut vuosikausia, mutta koronan vuoksi nämä pienet ihmepalat ovat nousseet uuteen valokeilaan. Maailman sirutuotannon arvoketjussa on menossa ennätyksellinen uusjako, ja juuri tässä on iskun paikka.

Tampereen yliopisto ja Nokia ovat perustaneet SoC Hub -nimisen verkoston, jonka tarkoituksena on koota yhteen alan keskeiset toimijat. Ensisijainen tavoite on vahvistaa sirusuunnittelun ja -kehityksen osaamista, mutta haaveena on myös, että täällä voisi olla laajempaakin sirutuotantoa.

Tampere kiinnostaa muitakin. Maailman elektroniikkajäteistä Microsoft ja Intel ovat perustaneet tänä vuonna yksiköitä kaupunkiin.

Vahva siruosaaminen on varmasti kilpailuvaltti tulevaisuudessa, kun maailma menee kohti itseohjautuvia autoja ja erilaisia virtuaalitodellisuuden sovelluksia. Monet maailman menestyneimmät yritykset, kuten Apple ja Tesla, kehittävät itse siruja ja hakevat niistä kilpailuetua.

Tampere elpyi takavuosina savupiipputeollisuuden hiivuttua ennen kaikkea konepaja- ja metalliteollisuuden, mutta myös ict-yritysten voimin. Nyt tähän menestyspolkuun on tarjolla uusi vahva haara. Sirujen kehittäjien ja soveltajien yhteistyöstä voi syntyä vaikka mitä älykkäiden koneiden vanavedessä.

Tamperetta hehkutetaan koko Suomen valovoimaisimpana paikkana. Kaiken taustalla ovat viime kädessä menestyvät yritykset sekä rohkeat ideat ja teot.

Vaisto sanoo, että niitä on nyt ilmassa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.