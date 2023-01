Keskiovien vetovoima on suuri sekä busseissa että ratikoissa. Tila houkuttelee seisomaan, vaikka siinä estää muiden sutjakan ulospääsyn ja tulee tönityksi.

Aamulehti

Käytän paljon joukkoliikennettä sekä ruuhka-aikoina että hiljaisempina tunteina. Olen tullut siihen tulokseen, että linja-autoissa ja ratikassa täytyy olla suunnitteluvirhe, koska matkustajat käyttävät niitä jatkuvasti väärin – tai ainakin ohjeiden vastaisesti.

Tarkoitan niitä keskioville seisomaan jääviä ihmisiä, jotka eivät ole poistumassa seuraavalla pysäkillä. Osa heistä seuraa kännykkäänsä niin tiiviisti, etteivät he huomaa väistää, vaikka poispyrkijät vähän jo tönivätkin yrittäessään ehtiä ulos ennen kuin auto tai ratikka lähtee liikkeelle. Aina ei ystävällinen ”hei, olisin menossa ulos” auta, koska monella seisojalla on kuulokkeet korvissa.

Joskus bussi on tungokseen asti täynnä keskilevennykseen saakka, mutta takana on jopa tyhjiä istuimia. Sinne vain on liki mahdoton päästä!

Bussien suunnitteluvirhe lienee samaa tyyppiä kuin puistoihin syntyvät oikopolut. Hoidetut leveät ja tasaiset puistokäytävät ovat kulkijoiden näkökulmasta väärissä paikoissa, siksi sinnikkäästi tallotaan polku parempaan paikkaan. Oikopolut pysyvät hengissä jopa talvella, vaikka niillä on paljon vaikeampi kävellä kuin auratulla väylällä.

Koulujen loma-aikaan ahtaus on pienempää, koska matkustajia on vähemmän. Kovin montaa ihmistä ei linja-autossa tai ratikassa kuitenkaan tarvitse olla, kun keskiovella jo seisoo joku.

Täydet linja-autot ja ratikat kertovat runsaasta käytöstä. Asiakkaat ovat palanneet, sillä Nyssen matkustajamäärät ovat nousseet noin kymmenen prosenttia, kun määrää verrataan aikaan ennen koronaa. Tampereen joukkoliikenteessä arvioidaan, että tänä vuonna tehdään noin 43 miljoonaa matkaa. Ratikan osuus matkoista on noin 27 prosenttia, kertoi joukkoliikennejohtaja Mika Periviita Aamulehdessä.

Keskiovien vetovoima on ratikassakin yhtä voimakas kuin busseissa. Kun pariovista tunkee sisään, leimaa lippunsa ja änkeää itsensä taka- tai etuovelle, siellä on usein tilaa. Auttaisiko, jos lipun voisi leimata myös ratikkavaunun etummaisella ja takimmaisella ovella?

Ohjeiden mukaan bussi kannattaisi täyttää takaa, eikä ovien eteen ole hyvä jäädä seisoskelemaan, jotta poistuminen olisi sujuvaa.

Ehkä ohjetta ei noudateta, koska kapea käytävä kohti bussinperää tuntuu vaaralliselta kuin tuntemattoman luolan sisäänkäynti. Auttaisikohan, jos takaosassakin olisi pariovet ja tilaa seistä?

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.