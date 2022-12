Kunnes kaikki on toisin – on elettävä nyt niin, että huomenna ei kaduta

Koska elämän muuttujiin emme voi kaikilta osin vaikuttaa, on elettävä nyt niin, että huomenna ei kaduttaisi, kirjoittaa Tero Luoma kolumnissaan.

Ihminen on terve, kunnes ei olekaan. Hokema terveyden tärkeydestä on helppo elämänarvo, mutta se punnitaan vasta, kun se on poissa. Sitä pitää itseään nuorena ja kuolemattomana, kunnes ensimmäistä kertaa kolahtaa omalle kohdalle tilanne, jolloin tajuaa, ettei olekaan terve. Ei vakuutustakaan tarvitsisi ennen vahinkoa.

Terveyden voi menettää äkkiseltään onnettomuudessa tai ajan myötä piilevänä realiteettina. Syntymäsairaat eivät koskaan saa tietää, millaista olisi ollut olla terve.

Syö hyvin, nuku tarpeeksi ja liiku riittävästi on hyvän elämän kaava, josta aktiivisuusrannekkeet ja mittarisormukset meitä muistuttavat. Silti monet tiedostavatkin ihmiset polttavat arjessaan kynttiläänsä molemmista päistä. Suoritetaan samaa listaa, vähän kuin Zen Cafen Aamuisin.

Uusi vuosi aloitetaan uusin lupauksin, joista helmikuussa on jäljellä vain kuntosalikortin kuukausimaksut. Kaiken voi hoitaa säntillisesti ja silti menehtyä sydänkohtaukseen lenkkipolulla ennen aikaisesti.

Kaikki on hyvin, kunnes ei olekaan. Kaikki on mahdollista, kunnes ei ole. On aika ennen ja on aika jälkeen. Kunnes siitä tuli totta.

Elämään kuuluvat murroskohdat, jotka määrittelevät meitä uudelleen. Joskus tapahtuma muuttaa sitä, kuka olemme ja miten näemme itsemme. Työhön tottuneelle työttömyys voi olla isku itsetuntoon ja identiteettiin. Lapsen tai läheisen menetyksestä harva pääsee ylitse koskaan. Aina ei kaikille tarvitse tapahtua mitään pahaa. On myös iloisia muutoksia. Lapsi tekee meistä vanhemman ja häät avioparin.

Vanhemmat ja isovanhemmat ovat elossa, kunnes eivät enää ole. Sen jälkeen yhteistä aikaa heidän kanssa ei enää saa takaisin. Lapset ovat pieniä vain kerran, eikä poissaoloa perheen parista voi myöhemmin palauttaa. Hirven voi havaita ja väistää, kunnes ei voi. Jääkiekossa yksi epäonninen sekunti voi aiheuttaa vakavan vahingon ja muuttaa pelaajan ja perheen elämän. Tampereen kadut ovat turvallisia liikkua, kunnes tulee ryöstetyksi. Sen jälkeen katu ei ole enää sama. Ukrainassa oli rauha, kunnes alkoi sota.

Joskus ilmeinen on muille itsestäänselvyys ja vain itse kohteelle käsittelemätön tuntematon. Uupunut ihminen sinnittelee usein uomassaan viimeisillä voimillaan, kunnes ei enää jaksa, ja romahtaa. Juoppo ei myönnä itsellensä olevansa sairas alkoholisti, kunnes on pakko. Prosessi entiseksi alkoholistiksi vaatii vahvan syyn muutokselle ja absoluuttisen sitoutumisen.

Toisinaan on hyvä tarkastella, mitä ilman en olisi minä. Mitä jos en olisi terve? Mitä jos perheelleni tapahtuisi jotain? Mitä jos työni otettaisiin pois? Silloin ehkä oppii arvostamaan kaikkein arvokkainta.

Osa ihmisistä elää sitten kun elämää. Eläkepäivillä sitten matkustetaan ja nautitaan elämästä. Ei kannattaisi. Se päivä ei välttämättä tule koskaan. Kannattaisiko elää, ennen kuin on kuollut? Koska elämän muuttujiin emme viime kädessä voi kaikilta osin vaikuttaa, on elettävä nyt niin, että huomenna ei kaduttaisi. Potentiaali kannattaa käyttää niin kauan, kun se yhä on.

Tero Luoma

Kirjoittaja on talousvaikuttaja ja omistajuuskirjailija