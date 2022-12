Joulujuhlalla on koululaisille iso merkitys – On harmi, jos se jää joiltakin väliin katsomuksen takia

Kouluilta kysytään viitseliäisyyttä ja harkintaa, että joulujuhlasta saadaan sellainen, johon kaikki voivat osallistua alusta loppuun. Hatunnosto niille kouluille, jotka tämän vaivan näkevät, kirjoittaa Aamulehden tuottaja Elina Laurila.

Aamulehti

Ensimmäisessä koulun joulujuhlassani esitin tonttua. Lauloimme ja leikimme jonkin tonttuleikin, ehkä Tonttujen myllyn. Meillä oli punaiset tonttupaidat, joita jo monet ennen meitä olivat käyttäneet. Erityisesti mieleen on jäänyt se, miten kauhistuttavalta tuntui ajatus, että piti olla pojan pari.

Vaikka osa yksityiskohdista on unohtunut, tunnelman ja valmisteluihin liittyvän jännittävän odotuksen tunteen pystyy palauttamaan mieleen.

Moni tämän hetken pikkukoululaisista ei ole päässyt osalliseksi tästä tunnelmasta vielä lainkaan, sillä kahtena edellisvuonna joulujuhlat on monessa koulussa jätetty väliin koronan takia. Tänä vuonna siis poikkeuksellisen iso joukko koululaisia osallistuu elämänsä ensimmäiseen koulun joulujuhlaan.

Samaan aikaan kun joulujuhlaesityksiä valmistellaan luokissa täyttä höyryä, monissa kouluissa mietitään entistä tarkemmin, millainen joulujuhla voidaan järjestää. Lukukauden päättävät juhlat ovat osa opetusta, joten niiden on oltava sisällöltään sellaisia, että niihin voivat osallistua kaikki katsomuksesta riippumatta.

Opetushallitus päivitti viimeksi syksyllä ohjeistusta koulun yhteisten juhlien järjestämisestä. Ohjeistuksen ydinajatus on se, että koulun yhteinen, kaikille oppilaille tarkoitettu joulujuhla ei voi olla uskonnollinen tilaisuus. Yksittäisiä uskontoon viittaavia elementtejä, kuten virsi, juhlassa voi kuitenkin olla. Niiden ei katsota vielä tekevän tilaisuudesta uskonnollista, vaan niitä voidaan pitää osana suomalaista kulttuuriperinnettä.

Koulun järjestämistä tilaisuuksista ja niiden sisällöstä on tärkeää tiedottaa vanhempia, ja vakaumusta täytyy kunnioittaa niin, että oppilas voi siirtyä esimerkiksi virren ajaksi toiseen tilaan.

Rajanveto on vaikeaa, sillä ohjeet eivät ole yksiselitteiset. Jos yksi virsi on ok, mitä sitten, jos juhlassa nähdään myös jouluevankeliumiin perustuva kuvaelma? Onko juhla uskonnollinen, jos se on sisällöltään täysin riisuttu uskonnollisista elementeistä, mutta järjestetään kirkossa siksi, että se on ainoa riittävän iso tila? Tai miten toimitaan mahdollisimman hienovaraisesti silloin, jos jotkut oppilaat poistuvat juhlatilasta virren ajaksi?

Lopullinen harkinta jää kouluille. Jotkut koulut ovat pelanneet varman päälle ja jättäneet joulujuhlista aivan kaikki uskontoon viittaavat elementit pois.

Kouluilta kysytään viitseliäisyyttä ja harkintaa, että joulujuhlasta saadaan sellainen, johon kaikki voivat osallistua alusta loppuun. Hatunnosto niille kouluille, jotka tämän vaivan näkevät.

Joulujuhlilla samoin kuin muilla perinteisillä koulujen juhlilla on iso merkitys. Niissä lapset saavat tärkeää esiintymiskokemusta ja oppivat sietämään jännitystä. Ne opettavat, että arjella ja juhlalla on eroa, ja lujittavat yhteishenkeä. Siitä soisi jokaisen pääsevän osalliseksi.

Kirjoittaja on Aamulehden tuottaja.