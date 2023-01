Vähänpä me 1970-luvun tytöt ymmärsimme – Minä lopetin tupakoinnin, ystäväni on jatkanut vielä 290 000 savukkeen verran

Tapaaminen nuoruudenystävän kanssa nosti huolen pintaan. Kuinka kauan hänen terveytensä vielä kestää tupakointia?

Hätkähdin, kun tapasin pitkästä aikaa hyvän nuoruudenystäväni. Olemme samanikäisiä naisia. Suhtaudumme vanhenemiseen lempeästi, jopa humoristisesti. Terveissä elämäntavoissa olemme kulkeneet eri latuja, ja se näkyy nyt.

Me molemmat aloitimme tupakoinnin 1970-luvun lopulla. Minä lopetin 23-vuotiaana tasan 40 vuotta sitten. Ystävä jatkaa edelleen. Aski päivässä -tahti tarkoittaa, että hän on polttanut tuon 40 vuoden aikana yli 290 000 savuketta ja aikaisemmat päälle. Seuraukset näkyvät ihossa, hiuksissa, kynsissä ja hampaissa. Ne kuuluvat käheässä äänessä ja limaisessa yskässä.

Halusin kannustaa ystävääni lopettamaan tupakoinnin, mutta vellihousuna en uskaltanut sanoa mitään. Tiedän, ettei hän halua puhua asiasta ollenkaan. Tiedän myös, ettei mikään vetoaminen auta, ellei itse halua päästä tupakasta eroon. Turisin siis niitä näitä, vaikka sisimmässäni käperryin huolesta kaksinkerroin. Kuinka kauan hänen terveytensä vielä kestää?

Keuhkosyövän riski on tupakoivilla naisilla ja miehillä sama, mutta aivohalvauksen, sydän- ja verisuonitautien sekä ennenaikaisen kuoleman riski on naisilla suurempi. Lisäksi tupakointi edesauttaa rinta- ja kohdunkaulansyövän kehittymistä, ja naisen luusto on erityisen altis nikotiinin vaikutuksille. Emme nuorina ymmärtäneet riskejä näin yksityiskohtaisesti, vaikka toki tupakan seurauksista jo tuolloin varoiteltiin.

Suurin osa tupakoitsijoista aloittaa polttamisen alle 20-vuotiaana. Me 1970-luvun nuoret kiskoimme ensimmäiset savukkeemme aikana, jolloin lentokoneessa sai polttaa ja moni uskoi vakaasti, että menthol-savukkeet auttavat kurkkukipuun. Halusimme näyttää aikuisilta ja kuulua joukkoon. Sitä typeryyden määrää.

Kodit, työpaikat ja ravintolat röyhysivät tuohon aikaan savusta harmaana. Muistan 1980-luvun alun työpaikaltani kuvaavan tilanteen. Kahvihuoneen näkyvyys oli savun takia niin huono, että pomo tumppasi tupakkansa keskelle alaisensa karjalanpiirakkaa. Tupakointi kiellettiin työpaikoilla vuonna 1995.

Uuden-Seelannin hallitus esitteli joulukuussa tiukan tupakkalakinsa. Maa aikoo kieltää tupakan tulevilta aikuisilta kokonaan. Vuonna 2027 voimaan tulevassa laissa määrättäisiin, etteivät vuonna 2008 syntyneet ja sitä nuoremmat voisi koskaan ostaa laillisesti tupakkaa. Kiellon ikäraja nousisi vuosi vuodelta. Lisäksi savukkeista tehdään kalliimpia ja vaikeammin saatavia kaikille.

Tällainen laki pitäisi saada heti myös meille. Se täydentäisi hyvin Savuton Suomi 2030 -tavoitetta. Tupakoinnista aiheutuvat yhteiskunnalliset kustannukset olivat vuonna 2020 noin 1,3 miljardia euroa. Sen päälle kaikki kaameat inhimilliset kärsimykset. Miettikää sitä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.