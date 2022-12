Kallis sähkö on pieni murhe: Emme saa unohtaa, että Venäjä raiskaa ja ryövää Ukrainaa edelleen

Joka kompromissia tai myönnytyksiä ehdottaa terroristivaltiolle, pelaa pelkästään Putinin pussiin, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Juho Korpela

Aamulehti

Muistutus: Venäjä käy kansalaistensa tuella brutaalia hyökkäyssotaa raiskaten ja ryöväten Ukrainaa. Muutaman viikon aikana olemme saaneet lukea vapautetusta Hersonista löytyneistä kidutuskammioista, raukkamaisista ohjusiskuista sähkölaitoksiin ja ukrainalaisten lasten pakkosiirtojen jatkumisesta.

Sota pitkittyy ja murheet Suomessakin lisääntyvät. Meillä ei ole kuitenkaan muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa kaikkea mahdollista tukea Ukrainalle ja ukrainalaisille.

Nyt ei saa valittaa kalliista sähköstä. Vaikka joku poliitikko niin väittäisikin, kallis sähkölasku ei ole vihreän siirtymän, vaan Venäjän terrorismin vika. Kaasuhanojen ja sähkölinjojen tukkimisen tavoitteena on murtaa mieli, jäädyttää eurooppalaisten kodit ja kääntää meidät Ukrainaa vastaan. Vaikka kipeää tekeekin, kalliiksi tuleva irtaantuminen venäläisestä tuonnista tylsyttää hirmuhallitsija Vladimir Putinin energia-asetta. Hallituksen pitää tukea kaikista eniten kalliista sähkölaskuista kärsiviä ettei kansa jakaannu kahtia. Kuitenkin on muistettava, että meidän mahdolliset sähkökatkomme eivät ole mitään verrattuna Ukrainan sähköpulaan. Syyllinen on toki molemmissa tapauksissa sama.

Nyt ei ole aika löysien puheiden. Minkäänlaista välirauhaa ei voi hyväksyä. Ukrainan on voitettava sota, häädettävä iljettävä vastus rajojensa ulkopuolelle. Muita vaihtoehtoja ei ole. Myös vääryydellä viety Krimin niemimaa kuuluu Ukrainalle. Tässä sodassa ei ole kuin yksi syypää. Mitään myönnytyksiä millään sektorilla ei pidä tehdä ennen venäläisten poistumista Ukrainan maaperältä. Esimerkiksi yhdysvaltain olympiakomitean tuki venäläisten ja valkovenäläisten palaamisesta olympialaisiin vuodeksi 2024 on häpeällistä. Joka kompromissia tai myönnytyksiä ehdottaa terroristivaltiolle, pelaa pelkästään Putinin pussiin.

Nyt ei ole hyvä hetki unohtaa, missä autosi tankkaat. Vaikka saisitkin venäläisen öljy-yhtiö Lukoilin omistamalta Teboililta muutaman sentin halvempaa bensaa tai dieseliä, on polttoaine verellä värjätty. Teboil-boikotti puree: Venäläisillä pumpuilla asiointi on vähentynyt huomattavasti, ja moni ikävään välikäteen joutuneista yrittäjistä moni on vaihtanut huoltoasemansa väriä. Tankkaamalla Teboililla tai ostamalla venäläisiä tuotteita hyväksyt ukrainalaisten lapsien kärsimyksen ja Venäjän sotarikokset.

Nyt ei saa lopettaa asevientiä. Peli on raakaa: Mitä enemmän ukrainalaiset saavat häädettyä tai tapettua venäläisiä sotilaita, sitä pienempi sotilaallinen uhka Venäjä on tulevaisuudessa Suomelle ja muulle maailmalle. Jos Ukraina häviäisi sodan, eivät itänaapurin sotasuunnitelmat siihen loppuisi. Siksi erityisesti suurvaltojen on tehtävä enemmän. Myös Suomen aseellisen tuen pitää jatkua entistä isompana ja monipuolisempana.

Älkäämme unohtako.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.