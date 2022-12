Vuoden alussa aloittavien hyvinvointialueiden uusien tietojärjestelmien rakentaminen on huolestuttavan massiivinen urakka.

Palveluiden digitalisoimisen suuri lupaus on parantaa ja tehostaa palveluita, tehdä ne helpommin saavutettaviksi ja käytettäviksi. Lupaus toteutuu äärimmäisen harvoin, varsinkin julkisissa palveluissa ja niiden pohjana olevissa tietojärjestelmissä. Tällä hetkellä jännitetään etenkin vuoden 2023 alussa aloittavien hyvinvointialueiden tietojärjestelmien ja digitaalisten palveluiden puolesta.

Esimerkiksi Pirkanmaan hyvinvointialueella tavoitteena on täysin yhtenäinen potilas- ja asiakastietojärjestelmä mutta sen synnyttämiseen menee 3–5 vuotta. Tämä on optimistinen arvio. Aamulehti kertoi lokakuussa, että Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvillä noin 19 000 työntekijällä on käytössään 16 000 tietokonetta. Niissä pyörii 800 erilaista tietojärjestelmää, jotka eivät juuri keskustele keskenään. Asiakas- ja potilastietojärjestelmissä vaikeuskerrointa nostavat vielä eri päivitysversiot, joita on noin 70.

Verrataanpa tilannetta Tampereen yliopiston vuonna 2020 käyttöön ottamaan Sisu-opintotietojärjestelmän rakentamiseen. Sisun tavoitteena oli korvata yhtenäisellä tietojärjestelmällä Tampereen vanhan yliopiston ja silloisen Tampereen teknillisen yliopiston omat järjestelmät. Tuloksena oli opintotietojärjestelmä, jonka käyttö on äärimmäisen monimutkaista ja jonka kehittäminen on edelleen kesken.

Voi vain kuvitella, miten monimutkaisia ja vaikeakäyttöisiä hyvinvointialueiden uusista järjestelmistä aluksi tulee. Esimerkiksi Pirkanmaan hyvinvointialueen tietojärjestelmien ja niihin pohjautuvien palveluiden yhtenäistäminen on Sisun rakentamiseen verrattuna sama kuin vertaisi fuusioreaktorin rakentamista pientalon leivinuunin muuraukseen. Tilanne ei ole juuri tämän parempi muillakaan hyvinvointialueilla.

Monimutkaistumisen pohjimmainen syy on se, että yhteiskunta pyörii yhä enemmän datan voimalla. Ilman dataa ei onnistu käytännössä minkään digitaalisen palvelun synnyttäminen eikä jalostaminen. Siksi myös opettajat yliopistolla ja kouluissa joutuvat käyttämään yhä suuremman osan ajastaan tietojärjestelmien vaatimiin yksityiskohtaisiin tietopyyntöihin vastaamiseen. Datan hyödyntäminen tehokkaasti tuntuu vaativan aina vain lisää dataa. Samalla yhteiskunta monimutkaistuu kuin automaattisesti.

Mitä yksilö mahtaa monimutkaistumiselle? Harmittavan vähän. Ihminen voi vain yrittää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan monipuolisella ruokavaliolla, riittävällä liikunnalla ja levolla sekä opiskelemalla uusia asioita. Ilman näitä monimutkaistuminen jyrää alleen.