Sähkölaskumme voi jopa kuusinkertaistua – 1950-luvun tuote on nyt kultaakin kalliimpi keittiössämme

Joulukuun alussa vaihdoimme pörssisähköön. Korkea hinta on pakottanut pihistelemään energiankulutuksessa, ja pudotus on ollut merkittävä. Nuukailusta huolimatta joulukuun sähkölasku todennäköisesti kolminkertaistuu aiemmasta.

Energiakriisi sai taloudessamme kouriintuntuvan muodon joulukuussa, kun määräaikainen, edullinen sähkösopimus päättyi. Päädyimme pörssisähköön, koska marraskuussa ei ollut oikein muuta tarjolla ja hinta toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa oli todella korkea. Sähkömme on nyt keskimäärin kuusi kertaa kalliimpaa kuin aiemmin. Pahimmillaan hinta on kymmenkertainen.

Tätä kirjoittaessa olemme opiskelleet uutta, entistä nuukempaa arkea reilun viikon. Sen tulokset ovat rohkaisevia. Jos vertaan kulutustamme viime vuoden joulukuuhun, olemme onnistuneet pudottamaan päivittäisen kulutuksen noin puoleen. Muutaman päivän keskikulutusta ei voi suoraan verrata viime vuoden kylmän joulukuun koko keskikulutukseen, mutta uskon, että pudotus on merkittävä. Marraskuun keskikulutukseenkin verrattuna pudotusta on parikymmentä prosenttia.

Miten? Sähkösauna ei lämpiä, vanha puusauna kylläkin, valaisimet on vaihdettu ledeihin jo aiemmin ja huoneiden lämpötiloja on laskettu. Onneksi talomme lämpiää maalämmöllä, mutta sähköä sekin tarvitsee. Lisäksi lämmitämme takkaa useamman kerran viikossa.

Ylellisyydeltä tilanteessa tuntuu Leino, talon alkuperäinen, 1950-luvulta peräisin oleva puuliesi. Aikanaan peruskorjauksessa päätimme jättää sen paikalleen. Halvan sähkön aikaan käyttö on ollut vähäistä. Sitten marraskuun lopun en ole käyttänyt sähköliettä lainkaan. Leino on aikansa huipputuote: tehokas ja nopea. Myös sen uuni on käyttökelpoinen, vaikkei mittari asteita näytäkään. Sivutuotteena lämpiävät keittiö ja viereiset huoneet.

Laskua pienennetään myös ahkeralla tuntihintasovelluksen tutkailulla ja sähkönkulutuksen optimoinnilla edullisimpiin hetkiin. Kaikesta huolimatta olen varautunut siihen, että sähkön kulutuslasku on noin kolminkertainen verrattuna viime vuoden joulukuuhun.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.