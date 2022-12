Fiksut ymmärsivät varautua korkojen nousuun. Tuskin kukaan osasi ennustaa, että samaan aikaan ruokakassin hinta nousee 10 prosenttia ja sähkölasku jopa 500 prosenttia.

Omistusasuminen kannattaa aina, ja korkosuojaukset ovat vain pankkien keino rahastaa. Nämä kaksi talousoppia kyseenalaistuivat tänä vuonna yhtä nopeasti kuin viitekorot nousivat korkeuksiin.

Oma asunto on monen suomalaisen arvokkain omaisuus. Asuntolainan maksaminen on ollut suomalainen tapa sijoittaa. Asuntojen arvot ovat isoissa kaupungeissa ja niiden liepeillä nousseet tai vähintään pysyneet vakaina. Korot olivat matalalla noin kymmenen vuotta.

Moni on ostanut viime vuosina arvokkaan asunnon luottavaisin mielin. Pankki on varmasti varoittanut korkojen nousun mahdollisuudesta, mutta kaikki eivät sellaisia pohdi, kun muutto uuteen kotiin jo hehkuu mielessä.

Nyt etenkin uusille asuntovelallisille tulee kylmää kyytiä. 12 kuukauden Euribor-koron nousu kolmen prosentin tuntumaan voi nostaa kuukausikuluja sadoilla euroilla. Korkosuojaukset ovat olleet kalliita, mutta nyt niistä olisi hyötyä.

Valitettavasti asunnon arvo voi jopa laskea ja myynti vaikeutua. Asuntokauppa on hidastunut, kun korkeat korot ja elinkustannusten nousu hillitsevät ostoshaluja. Korkea työllisyys toki hillitsee hintojen laskua.

Ennen asuntolainan myöntämistä pankeissa tehdään stressitesti, selviäisikö asiakas kuuden prosentin korosta. Näissä laskelmissa tuskin on ollut mukana samanaikaista ruokakassin 10 prosentin, bensatankillisen 30 prosentin ja sähkölaskun 500 prosentin hinnannousua.

Asuntokauppa on monesti tuuripeliä. Usein ratkaisevaa on, milloin sattuu ostamaan ensiasunnon. Moni ostaa silloin, kun on tarve. Olisi tietysti hienoa, jos olisi ollut tarve – ja rahaa – ostaa asunto 15 vuotta sitten Tampereen Kalevasta ratikkareitin varrelta. Nyt sellaisen myyntivoitolla voisi maksella naapurinkin korkoja.

Suurin osa suomalaisista kyllä kestää nykyisen korkotason, mutta moni joutuu tinkimään elintasostaan. Paljon riippuu kuukausituloista ja lainan suuruudesta. Jollekin riittää, kun tinkii vaikkapa säännöllisen kotisiivouspalvelun ostamisesta. Joku joutuu luopumaan lapsen ainoasta harrastuksesta.

Olisi kuitenkin keino, joka voisi helpottaa kaikkien asuntovelallisten tilannetta. Vuonna 2011 asuntolainan koroista 100 prosenttia oli verovähennyskelpoista. Tänä vuonna vähennyskelpoista on enää 5 prosenttia, ensi vuonna korot eivät ole enää lainkaan vähennyskelpoisia. Asuntojen välittäjäyritys Vuokraturva laskee, että 4 prosentin korko kuormittaa kotitaloutta nyt suunnilleen yhtä paljon kuin 6 prosentin korko vuonna 2011.

Asuntolainojen korkovähennysoikeudesta voi tulla eduskuntavaalien puheenaihe. Moni näkee sen jo seuraavassa hallitusohjelmassa. Ongelma vain on, että julkinen taloutemme on rajusti alijäämäinen. Onko meillä varaa?

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö