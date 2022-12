Helsinki kuihtuu ja näpertelee – nyt on Tampereella viimeisen näytön paikka: paraatipaikalla on vielä tila yhdelle vau-rakennukselle

Ratinan niemen uudistaminen täydentäisi Tampereen keskustan muodonmuutoksen. Kun Guggenheim ei kelvannut Helsingille, Tampere voisi ottaa mallia Bilbaosta ja tuoda sen tänne.

Tulin pistäytyneeksi marraskuussa päiväseltään ensimmäisen kerran elämässäni Bilbaossa Pohjois-Espanjassa.

Bilbao on vähän kuin Tampere. Sijaitsee joen varrella ja isojen vesien äärellä, sillä on turvallinen hajurako maan pääkaupunkiin, sillä on omaperäiset tavat, ihmiset ja kieli, mutta runsaasti kunnianhimoa ja näkemystä. Molemmista löytyy myös pintxo-ravintola.

Yksi iso asia niitä kuitenkin erottaa: Bilbaolla on maailmanluokan museo, Guggenheim, Tampereella ei.

Nyt kun Tampere on uudistanut keskustansa, rakentanut tunnelit ja ratikat ja se on nimetty myös Suomen tapahtuma- ja urheilupääkaupungiksi, tulee miettineeksi, miksei kaupunki vie tätä kehityskulkua loppuun ja merkkaa niin sanotusti pistettä iin päälle.

Ajankohta ja tilanne ovat mitä otollisimpia, sillä kurkatkaapa, kuinka surkeassa tilanteessa asiat ovat Suomen pääkaupungissa.

Tuulisella ja kalsealla niemellä sijaitseva Helsinki käpertyy kovaa vauhtia itseensä. Sen keskusta näivettyy, monitoimiareena on boikotissa ja viritelmät kehittää kaupunkiin kiinnostavaa arkkitehtuuria ovat säälittävää näpertelyä, josta tuoreimpana esimerkkinä Eteläsataman arkkitehtuurikilpailu, josta Helsingin Sanomat kirjoitti kolmisen viikkoa sitten.

Ne suunnittelevat siellä kaupunkinsa paraatipaikalle Silja Linen terminaalin viereen kyhäelmää, joka ei näyttävyydessään pärjää edes Tampereen yleisten saunojen halkoliitereille.

Nyt jos koskaan Tampereen pitää tarttua vielä kerran toimeen.

Helsinkiläiset hylkäsivät typeryydessään etelärantaan kaavaillun Guggenheim-hankkeen vuonna 2016. Miksei Tampere ota tästä nyt koppia? Jos Baskimaan Bilbao siihen pystyi neljännesvuosisata sitten, miksei Tampere pystyisi nyt.

Minulla on sille paikkakin katsottuna valmiiksi?

Tampereen komea, vanhaa teollisuutta ja uutta korkeaa rakentamista edustava siluetti täydentyisi komeasti, kun Ratinanniemeen, stadionin päätyyn kohoaisi arkkitehtonisesti poikkeuksellisen komea rakennelma. Tila on vähän rajallinen toki leveyssuunnassa, mutta pilvien suuntaan avaruutta on loputtomasti.

Kuvitelkaa, kuinka hienosti Tampereen keskeiset tapahtuma-areenat sen jälkeen ketjuuntuisivat. Idästä lukien Tampere-talo, Nokia-areena, Ratinan stadion ja uusi kansainvälinen museo.

Kun samoihin aikoihin Pyynikintorille valmistuisi uusi upea museokeskus ja Saara Hildén Finlaysonille, Tampere olisi tapahtuma-, sauna- ja urheilupääkaupungin lisäksi myös Suomen museo- ja taidepääkaupunki. Ei huono.

Jos rahaa ja rohkeutta riittää, uudistuksen yhteyteen voisi kytkeä Ratinan stadionin räjäyttämisen ja uuden, modernin, ainakin osin katetun monitoimistadionin rakentamisen sen paikalle. Museo- ja urheilupyhättösuunnitelmat kannattaa luonnollisesti kytkeä yhteen niin, että niistä muodostuisi tyylikäs, ehjä ja kunnianhimoinen kokonaisuus.

Innostuksesta täristen yritän tässä kuvitella, kuinka hieno siitä voisi tulla, mutta mielikuvitukseni ei kerta kaikkiaan riitä.