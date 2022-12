Tampere-ilmiö saa jatkuvasti lisää kierroksia, mutta nyt ylitettiin ihan uusi raja – mukana huippumuotia ja pormestari yllään 53 308 euron asu

Tamperetta ei enää tunnista entisekseen, hehkutetaan nyt monessa paikassa. Tampere on nyt ennennäkemättömässä nosteessa myös kaupungin rajojen ulkopuolella.

”Tampere on nyt hip, pop ja suosionsa huipulla. Ihailua herättää, kuinka kaupunki uudistuu sujuvasti ja suunnitelmien mukaan”.

Uskokaa tai älkää, mutta kyseinen teksti on lainattu tällä viikolla ilmestyneestä Gloria-lehdestä. Gloria tunnetaan julkaisuna, jossa käsitellään huippumuotia ja ylellistä elämäntyyliä. Sen tuoreesta numerosta on varattu Tampereelle 12 sivua. Ikoniset tamperelaispaikat, kuten Raatihuone ja Keskustorin suihkulähde, Tammerkoski ja Salhojankadun pub ovat saaneet roolin muotikuvausten miljöönä.

Mukana on myös uutta Tamperetta kuten Viinikan putiikkihotelli Lillan ja Ilveksen pukukoppi Nokia-areenassa. Sekä tietysti Sara Hildénin taidemuseon Thomas Houseagon, Nick Caven ja Brad Pittin tähdittämä taidenäyttely. Mukana on myös pormestari Anna-Kaisa Ikonen yllään muotilehden stailaama, yhteensä 53 308 euron asukokonaisuus. Ikonen listaa jutussa lempipaikkojaan, joihin lukeutuvat esimerkiksi Näsijärven ja Pyhäjärven rantapolut.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen kuvattiin Glorian juttuun Raatihuoneella. 53 308 euron asukokonaisuuteen kuului muun muassa arvokkaita sormuksia.

Tampere on ollut tutkitusti jo vuosia Suomen vetovoimaisin kaupunki, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ilmiöön on herätty vasta hiljattain. Olemme alkaneet saada Aamulehden toimitukseenkin kyselyitä, että mitä siellä Tampereella oikein tapahtuu.

Julkisuudessa pyöritys on sellaista, että Tampereen muutosta jo vuosia seurannutta hieman hymyilyttää. Gloria ei nimittäin suinkaan ole artikkeleineen yksin, vaan muuallakin on ihmetelty muutoksen nopeutta ja sitä, että Tamperetta ei enää tunnista entisekseen.

Esimerkiksi Kauppalehti julkaisi lokakuussa pormestari Ikosen haastattelun, jossa hehkutetaan muutosvauhdin nopeutta. Jutussa mainitaan muun muassa, että ”Tampereen historia on täynnä isoja hankkeita, joita ulkopuoliset ovat seuranneet epäuskon vallassa”. Liikkeelle lähdetään Finlaysonin puuvillatehtaasta ja päädytään Näsinneulan kautta Nokia-areenaan.

Samaa tarinaa kertoi lokakuun lopussa julkaistu HS Vision Tampere-hehkutus jossa etsittiin kaupungin vetovoiman salaisuutta. Yle taas ihmetteli jääkiekon MM-kisojen aikaan, että onko Helsingistä tullut B-luokan kiekkokaupunki, kun Tampere vie kaiken.

Eikä huomio rajoitu vain Suomeen. Brittiläinen talouslehti Financial Times (FT) julkaisi laajan artikkelin syyskuussa Sara Hildénin taidemuseossa avautuneesta We-näyttelystä. Juttu oli aiemmin syksyllä FT:n How to Spend It -nimisen lifestyle-liitteen kannessa.

Voidaan sanoa, että Popedan, Kummelin ja mustamakkaran kaupunki on ottanut mielikuvissa aikamoisen loikan.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.

Gloria ja HS Visio ovat osa Sanoma Media Finlandia, johon myös Aamulehti kuuluu.