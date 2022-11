Tamperelainen on helposti lähestyttävä ja avulias, turkulaisen näkökulmasta suorastaan luonnottoman puhelias myös silloin, kun hän ei tunne keskustelukumppaniaan, kirjoittaa Aamulehden uusien yleisöjen päällikkö Jutta Högmander.

Olipa kerran turkulainen, joka halusi asua Tampereella. Tarina on tosi. Tiedän sen, koska tämän tarinan päähenkilö olen minä. (Oikeasti en ole turkulainen vaan uusikaupunkilainen, mutta menköön, koska tiedän, että Tampereella sillä ei ole väliä.)

Tässä kolme tärkeintä syytä, joiden takia rakastan Tamperetta.

1. Ihmiset ja ilmapiiri

Haluan asua kaupungissa, jossa on hyvä olla. Tampere on risteyskaupunki, joka kerää yhteen ihmisiä eri puolilta Suomea. Tämän päivän tamperelaisista kaksi kolmasosaa on muualta tulleita. Se on suuri rikkaus. Uusien ihmisten mukana tulee uusia ajatuksia ja avoimuutta.

Samalla Tampere ja tamperelaiset ovat onnistuneet säilyttämään oman mutkattoman perusluonteensa. Oikeissa aboriginaaleissa, tamperelaisissa, ei nimittäin ole mitään vikaa (tämä on varsinaissuomalainen kehu). Tamperelainen on helposti lähestyttävä ja avulias, turkulaisen näkökulmasta suorastaan luonnottoman puhelias myös silloin, kun hän ei tunne keskustelukumppaniaan.

2. Arki

Haluan asua kaupungissa, jossa arki on helppoa. Tampere on pienisuuri kaupunki. Etäisyydet ovat lyhyitä, vaikka kulkisi kaupungin laidalta toiselle, ja ruuhkia ei käytännössä ole. (Ruuhkaksi ei lasketa sitä, että vartin matka-aika pitenee viidellä minuutilla.)

Yritäpä pääkaupunkiseudulla hakea keskellä työpäivää lasta koulusta, viedä hänet hammaslääkäriin toiselle puolelle kaupunkia ja palauttaa hänet kouluun niin, että olet takaisin töissä tunnissa. Tampereella tämäkin on mahdollista. Testattu on!

Arvostan myös sitä, että kauppoja, ravintoloita, palveluja ja harrastusmahdollisuuksia on riittävästi. Tamperetta pienemmässä ja hiljaisemmassa kaupungissa en voisi kuvitella asuvani.

3. Kehitys

Haluan asua kaupungissa, joka kehittyy ja kasvaa. Tampereella villitkin visiot ovat muuttuneet viime vuosina todeksi. Se antaa uskoa tulevaan ja näkyy niin koko kaupungin yleisvireessä kuin siluetissakin.

Kehitys rikastaa ja sujuvoittaa arkea entisestään. Käytän ratikkaa harva se päivä, lapset päivittäin. Käyn Nokia-areenassa katsomassa maailmanluokan artisteja ja urheilua. Rantatunneli ja Hämpin parkki auttavat, kun hyppään auton rattiin.

Turussa on saatu aikaan, no, funikulaari.

Kaikessa en ole kuitenkaan kääntynyt tamperelaiseksi. Olen tänäkin vuonna sitä mieltä, että Turun joulukuusi on komeampi kuin Tampereen. (Jos olet eri mieltä, kerro se Moron suuressa joulupuuäänestyksessä.)

Kirjoittaja on Aamulehden uusien yleisöjen päällikkö.