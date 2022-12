Urheilukatsomoissa riitti tänä vuonna tuuletettavaa harvinaisen paljon. Seuraavaksi isoja urotekoja odotellaan jalkapallo- ja jääkiekkomaajoukkueilta, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Kirsi Teiskonlahti.

Kulunut vuosi on ollut suorastaan hengästyttävä suomalaisessa urheilussa.

Hiihtäjät lykkivät urakalla olympiamitaleja Pekingistä, yleisurheilijat venyivät parhaaseen EM-mitalisaaliiseensa vuosikymmeniin, miesten koripallomaajoukkue saavutti ensimmäistä kertaa pelaamalla MM-kisapaikan ja vieläpä ensimmäisenä maailmassa sekä Kalle Rovanperä ajoi nuorimpana rallin maailmanmestariksi. Vain muutamia ilonpilkahduksia luetellakseni.

Urotekoja kelpasi juhlistaa tiistaina Linnan juhlissa. Urheiluväen oma juhla koittaa tammikuun alkupuolella, kun Urheilugaalassa palkitaan muun muassa Vuoden urheilija ja Sykähdyttävin urheiluhetki. Varsinkin jälkimmäiseen hyvä vaihtoehtoja on todella paljon.

Suomi-urheilun positiivinen vire on fakta, jonka tueksi Olympiakomitea julkaisi maanantaina tilastoja. Huippu-urheiluyksikkö on laatinut olympialaisiin viiden vuoden ajan jatkuvaan kilpailuseurantaan pohjautuvia mitaliennusteita.

Tuoreimmassa tilannekatsauksessa kerrottiin, ettei tänä aikana kesälajien ennuste ole ollut koskaan niin korkealla kuin nyt. Jos vuoden 2024 Pariisin olympialaiset käytäisiin tänään, mitaliennuste olisi peräti 2,45 mitalia. Edellisistä kesäkisoista Suomeen tuli kaksi pronssia: 200 metrin rintauinnista Matti Mattssonilta ja nyrkkeilystä Mira Potkoselta.

Pieneksi maaksi Suomella on mennyt huippu-urheilussa pitkästä aikaa hyvin. Vaikka totta on, että Norjassa asukasluku on Suomen kanssa liki sama, ja naapurimaa on arvokisoissa aivan eri iskuissa.

Mitä Suomen pitäisi seuraavaksi urheilukentillä saavuttaa? Joukkuelajeista löytyy nopeasti helpot vastaukset.

Miesten ja naisten jalkapallomaajoukkueilta on täysin perusteltua alkaa odotella ensimmäisiä edustuksia MM-lopputurnauksissa. Tehtävä on takavuosista vielä helpottunut, kun joukkueiden määrää on kasvatettu hiljalleen. Esimerkiksi neljän vuoden päästä miesten MM-kisat on todellinen jättiturnaus, kun mukaan otetaan 48 joukkuetta nykyisen 32:n sijaan. Eurooppaan tämä tietää kolmea lisäpaikkaa.

Katseet kääntyvät myös jääkiekon maajoukkueisiin. Leijonat saavutti tänä vuonna jo ensimmäisen olympiakullan ja voitti ensimmäistä kertaa maailmanmestaruuden MM-kotikisoissa Tampereella. Silti yksi kruunu A-maajoukkueelta puuttuu: turnausvoitto, on se sitten World Cup tai olympialaiset, siten, että mukana ovat NHL-pelaajatkin.

Naisleijonien olisi aika ottaa aidosti harppaus kohti MM-finaaleja. Sen sijaan joukkue on ollut esillä lähinnä kohujen takia, ja ensi kevään kisoissa joukkue joutuu lähtemään heikommasta lohkosta MM-mitalien jahtiin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.