Tämä pohjaratkaisu uusissa asunnoissa saa aina valtavat haukut somessa – Olen täysin toista mieltä

Mikä on tyypillisin kommentti, kun haukutaan joukolla uusia asuntoja sosiaalisessa mediassa?

Vahva ehdokas on tämänkaltainen tuhahtelu: ”Eihän tässä ole keittiötä ollenkaan, keittiönkaapit vain olohuoneen seinällä. Ruuan käry tarttuu kalusteisiin. Likaiset astiat koko ajan silmissä. Kuka tällaista haluaa?”

Käsi pystyyn! Olen yksi näistä erikoisista ihmisistä, joka nimenomaan halusi asuntoonsa avokeittiön.

Heti alkuun haluan tyynnytellä suurinta raivoa. Haukuttu keittiöratkaisu ei sovi kaikille eikä tarvitsekaan sopia. Onneksi myynnissä on myös runsaasti asuntoja erillisellä keittiöllä. Toki jos uutta asuntoa etsii, tällaiset pohjaratkaisut ovat harvinaisuuksia, mutta ehkä silläkin on syynsä. Vaikea uskoa, että avokeittiöitä tehtäisiin lähes jokaiseen uuteen kotiin, jos niitä ei kukaan haluaisi.

Olen samaa mieltä monesta asiasta avokeittiöiden vihaajien kanssa. Uudiskohteissa on paljon ongelmia. Etenkin pienet kerrostaloasunnot ovat pohjaratkaisuiltaan lähes aina ankeampia kuin vaikkapa 1960-luvulla suunnitellut.

Ne alle 40 neliön kaksiot, joissa keittiönkaapit alkavat eteisestä, ovat todellakin paholaisen keksintö. Tai paremminkin rakennusliikkeiden keksintö tehdä ”tehoneliöitä” eli myydä kaksiota yksiön neliömäärillä kovaan hintaan.

Sen sijaan kun puhutaan perheasunnoista, järkevällä tavalla toteutettu avokeittiö on loistava ratkaisu. Keksin ainakin neljä syytä, miksi näin on.

1. Lapsiperhearki. Kun muutimme avokeittiölliseen asuntoon, elämä pienten lasten kanssa helpottui merkittävällä tavalla. Enää ei tarvinnut hosua keittiössä ja juosta vähän väliä katsomassa, mitä lapset puuhaavat olohuoneessa. Nyt ruuan valmistaminen, tiskaaminen ja keittiön siivous on mahdollista samaan aikaan, kun seuraa sivusilmällä lasten touhuja.

2. Samoilla neliöillä enemmän tilaa. Avokeittiössä ruuanlaittoon ja ajanviettoon on todennäköisesti enemmän tilaa kuin niin, että keittiön ja olohuoneen väliin olisi rakennettu seinä. Hyöty korostuu varsinkin perhekokoisissa rivitaloasunnoissa, joissa neliöitä on vähemmän kuin omakotitaloissa.

3. Enemmän yhteistä tilaa koko porukalle. Kun perheen yhteisestä ajasta suurin osa vietetään keittiössä tai olohuoneessa, on mukavaa yhdistää tämä aika. Avokeittiö tarjoaa myös enemmän yhteistä tilaa vieraille, eikä kokkausvastaava joudu eristäytymään keittiön uumeniin.

4. Avara on miellyttävää. Ei ole ihme, että sisustusohjelmien kliseeksi on muodostunut ”open concept” – käytännössä jokaisessa tv-ohjelmassa kaadetaan olohuoneen ja keittiön välinen seinä. Toki se on trendi, joka saattaa muuttua tulevaisuudessa. Jos näin käy, aletaanko somessa seuraavaksi haukkua erillisiä keittiöitä?

