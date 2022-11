”Luottamus on lapsen kehitykselle olennaisen tärkeä asia. Sen varaan kasvaa kaikki tuleva uskallus ja innostus tutkia”, kirjoittaa toimittaja Tuulia Kotakorpi kolumnissaan.

Kysyin kolumniaihetta miettiessäni nelivuotiaalta pojaltani, että mikä olisi tärkeä aihe. ”Leikkiminen on tärkeää ja se, mitä on laitteiden sisällä. Ja se on tärkeää, ettei poimi myrkkysieniä”, hän vastasi siltä istumalta.

Vastauksesta kuuluu vahvasti läpi yksi tärkeä ääni, nimittäin päiväkodin ääni ja nimenomaan hyvän päiväkodin ääni.

Pojan varhaiskasvatuksen opettaja sanoo aina viikonlopun viettoon lähteville lapsille, että muistakaa leikkiä. Kun muistutus tulee lämpimän halauksen kera, ei ihme, että se on jäänyt mieleen.

Myrkkysienivastaus taas kertoo päiväkodin päivittäisistä metsäretkistä. Kiinnostus laitteiden sisältöön on toki pojan omaa tutkimisen paloa, mutta myös hyvän päiväkodin ruokkimaa uteliaisuutta.

Onneksemme poika ei vastannut, että on tärkeää istua paikallaan tai että on tärkeää olla reipas, vaikka vastassa olisi uppo-outoja aikuisia aamusta toiseen. Niinkin voisi olla.

Aamulehdessä kerrottiin Pilke-päiväkotien vakavista ongelmista Tampereella. Ylen MOT-ohjelma kertoi puolestaan kajaanilaisesta päiväkodista, jossa lapset sidotaan valjain kiinni tuoliinsa turvallisuuteen vedoten. Pääkaupunkiseudun katastrofaalisesta päiväkotitilanteesta on kerrottu jo vuoden päivät. Varhaiskasvatus on työvoimapulassaan järkyttävän huonossa jamassa.

Vanhemman roolia tärkeämpää tehtävää on vaikea ajatella. Miten työ, jossa tuurataan tätä tehtävää keskimäärin viitenä päivänä viikossa ja kahdeksana tuntina päivässä, voi olla niin aliarvostettua kuin se on?

Vanhemmat kyllä arvostavat jokaista hoitajaa, joka tarjoaa turvallisen sylin heidän lapselleen, ja jokaista varhaiskasvatuksen opettajaa, joka suunnittelee innostavia ja kiinnostavia juttuja lasten päiviin. Sillä arvostuksella ei vain valitettavasti voi maksaa laskuja.

Oikotien laskurin mukaan lastenhoitajan bruttopalkka on 2 089 euroa, yli 15 vuoden kokemuksella se antaa palkaksi 2 200 euroa. Varhaiskasvatuksen opettajalla vastaavat palkat ovat 2 465 euroa ja 2 600 euroa.

Lastenhoitajat jätettiin jopa kunta-alan sopimuksen ulkopuolelle ja ilman palkankorotuksia.

Maksaisin vanhempana mieluusti jokaiselle lapseni hoitajalle kympin, kaksi lisää joka kuukausi omasta pussistani. Kaikki eivät voisi niin tehdä, eikä se ole toki kestävä tapa hoitaa asiaa. Kuntien pitäisi herätä myös itse.

Tuusulassa näin on jopa tehty. Helsingin Sanomat uutisoi muutamia vuosia sitten (HS 9.3.2018), että Tuusula maksaa varhaiskasvatuksen opettajille noin 200 euroa enemmän palkkaa kuin vaikkapa Vantaa, Espoo ja Helsinki. Tuusula pääsi valitsemaan parhaat hakijat päältä, kun naapurikunnissa ei välttämättä ollut yhtään pätevää hakijaa.

Rahalla on väliä, vaikkei se kaikkia ongelmia ratkaisisi.

Luottamus on lapsen kehitykselle olennaisen tärkeä asia. Sen varaan kasvaa kaikki tuleva uskallus ja innostus tutkia, halu ja taito tutustua uusiin asioihin ja ihmisiin. Luottamusta ei synny, jos lapsen hoitajat vaihtuvat jatkuvasti, eikä seuraavasta päivästä tiedä kukaan.

Meillä ei ole varaa huonoon päivähoitoon.

