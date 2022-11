Oliko Italian hallitus niin ääri kuin pelättiin? – Nyt on ainakin täysi riita päällä Ranskan kanssa

Nyt on jo nähtävissä, että oikeistokoalitio tekee mitä lupasi, kirjoittaa Italiassa asuva Sari Passaro kolumnissaan.

Mitä Italiassa on tapahtunut sen jälkeen, kun äärioikea hallitus aloitti?

Moni nimesi Italian vaalivoittajat äärioikeistolaisiksi. Onhan se totta, että suurimmalla puolueella, Fratelli d`Italialla on juuret Italian fasismin historiassa. Äärioikea on kuitenkin monen mielestä liikaa sanottu, mutta joka tapauksessa oikealla ollaan.

Tulevat päätökset osoittavat, voidaanko puhua äärimmäisestä.

Nyt on jo nähtävissä, että oikeistokoalitio tekee mitä lupasi. Yksi hallituspuolue Legan lupauksista oli pysäyttää siirtolais- ja pakolaistulva.

Ihmiset pitävät nykyään helpoista ja nopeista ratkaisuista ja sitähän rajojen sulkeminen on. Paitsi, että oliko tämä sitä?

Italia ei ottanut vastaan kansalaisjärjestön siirtolaislaivaa, joten Ocean Viking jatkoi matkaansa Ranskan Toulouneen. Perjantaina laivasta nousi maihin yli 200 pakolaista. Ranska vastasi vetäytyvänsä vasta kesäkuussa aikaansaadusta sopimuksesta, jonka mukaan noin 10 000 pakolaisesta Ranska ottaa kolmanneksen, Saksa toisen ja loput jaetaan muiden EU-maiden kesken.

Sisäministeri Gerald Darman siis ilmoitti, että Italia voi pitää nuo 3 500 pakolaista ja kehotti Saksaa toimimaan samoin.

Italian pääministeri Giorgia Meloni vastasi nopeasti: ”käsittämätön ja perusteeton reaktio Ranskalta”.

On totta, että Italia ja Espanja ottavat vastaan Afrikan ihmisvirran. On myös totta, että Italia ei riitele yksin ja kuten Meloni sanoo: Italia on jo vastaanottanut 90 000 tulijaa ja nyt puhutaan sadoista. Vaan kansainväliset sopimukset ovat herkkiä. Se täytyy muistaa, kun rakastaa nopeita ratkaisuja.

Entäpä lupaukset verotuksesta? Italia on kirkkain silmin tekemässä päätöksiä, jotka helpottavat veronkiertoa. Lega haluaisi, että vuoden 2016 jälkeen syntyneet verovelat annettaisiin 80 prosenttisesti anteeksi. Meloni tarjoaa 50 prosenttia ja yleensä asiat menevät kuten hän sanoo.

Eikä tässä vielä kaikki. Loppuviikosta Meloni ilmoitti, että käteiskauppa on sallittu 5 000 euroon asti. Lega olisi halunnut rajan 10 000 euroon. Conten ja Draghin hallitukset olivat aiemmin säätäneet, että käteislaskun voi kirjoittaa enintään 2 000 eurolle.

Suomessa ja esimerkiksi Saksassa ei ole vastaavaa säädöstä.

Tästä suomalaiset veronmaksajat saavat olla ihan aiheesta raivoissaan. Italia, joka saa Euroopalta muun muassa tuntuvaa koronatukea, mahdollistaa veronkierron. Ei naurata myöskään niitä italialaisia, jotka ovat maksaneet veronsa.

Ei tämä hallitus silti toivoton ole. Giorgia Meloni on ollut yllättävän tasapainottava voima. Hän on pitänyt villeimmät veronalennusideat kurissa. Hänen lupauksiinsa kun kuului myös tukea perheille ja pienituloisille. Meloni valitsi kelpo ministereitä, joista yksi on muun muassa valtiovarainministeri Giancarlo Giorgetti (Lega). Se lohduttaa meitä muita Euroopan veronmaksajia.

Sari Passaro

Kirjoittaja asuu Italian Toscanassa