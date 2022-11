Luottamuksen vaikein laji on itseluottamus, kirjoittaa Tero Luoma kolumnissaan.

Luottamus on ihmissuhteiden liima. Parisuhde ilman luottamusta on mustasukkainen ja petollinen. Ystävien kanssa voi jakaa elämän iloja ja suruja, kun on luottamus kunnossa. Koko yhteiskunnan toimivuuden peruspilari on laaja luottamus toisia ihmisiä ja instituutioita kohtaan. Jännittäisi astua suojatielle, jos olisi epävarmaa, kunnioittaako auton kuljettaja liikennesääntöjä.

Suomalainen luottaa Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tutkimuksen mukaan eniten presidenttiin, poliisiin ja puolustusvoimiin. Heikointa se on sosiaalisen median, iltapäivälehtien, poliittisten puolueiden, työnantajajärjestöjen ja suuryritysten osalta. Kirkko ja EU eivät myöskään nauti korkeaa kansalaisluottamusta. Esimerkiksi korona ja rokotteet saivat osan ihmisistä kyseenalaistamaan terveysviranomaisten suositusten uskottavuuden.

Luottamus on helppo menettää, mutta vaikea rakentaa. Lähtökohtaisesti luotan ihmisiin. Haluan uskoa maailmaan, jossa ihminen haluaa toiselle hyvää. Silti olen varauksellinen. Erityisesti jaksan uskoa suomalaiseen kädenpuristukseen. Se mikä sovitaan, se hoidetaan. Pettymäänkin olen joutunut. Pari kertaa kohdalleni on osunut patologinen valehtelija, jonka puheet osoittautuivat perättömiksi. Toista tilaisuutta vedätykselle en koskaan anna. Luottamukseni voi menettää vain kerran.

Sijoitusalalla ja liike-elämässä luottamus on toiminnan ydin. Usein tarkistetaan tutuilta, kannattaako henkilön kanssa toimia. Luotettava maine on tärkein pääomasi. Sitä kannattaa vaalia. Se rakentuu avoimuudelle ja rehellisyydelle. Etenkin vaikeissa tilanteissa kannattaa pysyttäytyä faktoissa. Lupaa vain se, minkä voit lunastaa. Pankista ei irtoa lainaa eikä luottokorttia, ellei taustasi ole kunnossa.

Luottamus on usein mustavalkoista, sitä joko on tai ei ole. Kun toimitusjohtaja ei enää nauti hallituksen luottamusta, tulee hänestä entinen toimitusjohtaja. Sen enempää perusteluita ei tarvita.

Työpaikoilla luottamushenkilöt ovat työntekijöiden ja työnantajien välisen suhteen perusta. Julkisen sektorin ja yhdistysten hallinto rakentuu edustuksellisiin luottamustoimiin. Tiimissä on tärkeää kyetä luottamaan, että kaveri rinnalla hoitaa tehtävänsä, ja hän voi vastavuoroisesti luottaa minuun. Ryhmätöitä on ikävä tehdä, jos pari laistaa vastuunsa.

Luottamuksen vaikein laji on itseluottamus. Se edellyttää itsetuntoa, luottoa omiin kykyihin ja turvallista ympäristöä yrittää. Itseluottamus on viimekädessä mentaalinen tila, joka punnitaan painetilanteissa. Hyvänä päivänä kulkee ja huonona helpotkin asiat takkuavat. Onnistumiset ovat siihen paras lääke. Parhaimmillaan itseluottamus on flow-tila, jossa taidot ja tehtävän haastavuus ovat tasapainossa.

Kaverin itseluottamusta voi tukea kannustamalla. Esimerkiksi vanhempien tärkeä kasvatustehtävä on ruokkia lasten tervettä mentaalikehitystä positiivisella palautteella.

Tero Luoma

Kirjoittaja on talousvaikuttaja ja omistajuuskirjailija