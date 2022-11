En kaada puita, enkä pese lehmiä suopursuvedellä, mutta kekreihin menen.

Se on täällä taas. Hämärä, loskainen, harmaa, masentava, energian imevä marraskuu. Et tiedä etukäteen, onko se musta, vai saadaanko jossain vaiheessa lumipeite. Yhtä kaikki, päivä lyhenee, tekemisten määrä vähenee, väsyttää.

Monella on lempivuodenaikansa ja -kuukautensa, mutta enpä ole kuullut paljonkaan kehuja marraskuusta, joka lopettaa kuulaan syksyn ja toisesta päästä aloittaa vuoden odotetuimman juhlan valmistelut.

Vanha kansa tietää, että marraskuu oli paras aika kaataa rakennushirret, koska niitä pidettiin lujina lahoamista vastaan. Lehmät pestiin marraskuussa suopursuvedellä. Se edisti terveyttä pitkän talven yli.

Eikä sovi unohtaa kekriä, joka oli ennen muinoin odotettu tapahtuma. Se oli syysjuhla sadonkorjuun valmistumisen ja työvuoden päätöksen kunniaksi. Juhlan ajankohta vaihteli.

En kaada puita, enkä pese lehmiä, mutta yksi kekrijuhlien kutsu on odottamassa.

Kuun alussa vietettiin pyhäinpäivää, jota meillä on vietetty perinteisen hartaasti, vainajia muistaen. Seuraavaksi juhlitaan isiä.

Viime vuosikymmenten aikana Suomeen ovat rantautuneet halloween-juhlat, joita on järjestetty etenkin lasten iloksi. Kauppojen valikoima oli ennen suppea. Jos halusi järjestää lapsille halloween-juhlat, sai käyttää mielikuvitustaan ja väsätä itse kummituksia ja tehdä kauhuleivoksia.

Nyt kaupat pursuavat rekvisiittaa. Koulut järjestävät halloween-diskoja, synttärit saavat saman teeman ja ovatpa aikuisetkin innostuneet pukeutumaan ja esitelleet luomuksiaan sosiaalisessa mediassa.

Tämäkin kertoo, että marraskuuhun kaivataan meininkiä. Tosin pikkujoulujenkin kultakausi on jo ovella. Koronavuosien jälkeen voisi ennustaa, että näitä juhlia riittää.

Mutta on myös heitä, joille marraskuu on hyvä syy ottaa hiukan rauhallisemmin ennen joulusesongin alkua.

Näyttelijä ja kirjailija Hannu-Pekka Björkman on kietonut marraskuun ääriviivat hienosti tekstiinsä. ”Luonto pidättää hengitystään. Kaiken pitäisi pysähtyä – ihmisen seisahtua ja ottaa hattu päästään.”

Olen taipuvainen ajattelemaan samalla tavalla. Ei joka kuukausi tarvitse näyttää tehokkuuttaan. Joskus on annettava itselle lupa olla tekemättä mitään. Mitä, jos ajattelisikin marraskuuta rauhoittumisen kuukautena?

Illan aikainen hämärä ja tihkusade ovat hyvä tekosyy jättää harrastuksia silloin tällöin väliin. Eivät ne sieltä mihinkään karkaa.

Vielä syvempään hämärään on hyvä totutella, sillä talvipäivän seisaus on vasta 21. joulukuuta. Maaseudulla vuodenaika näyttäytyy hyvin erilaiselta kuin taajamissa, koska kylätiet eivät ole valaistuja. Tarkkailu koiralenkillä osoitti, että nyt on alettu pihdata ulkovaloista. Täysin ymmärrettävää energian hinnannousun takia. Heijastimet ja taskulamppu riittäköön tiellä liikkujille.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.