Somen lifestyle-klipit toistavat nuorille sanomaa: paranna itseäsi tai et kelpaa. ”Vaatisi valtavaa itsetuntoa olla uskomatta”, kirjoittaa toimittaja Kirsikka Otsamo.

Näin loppukesästä Instagramissa lyhyen meikkivideon, jossa neuvottiin levittämään tummia silmänalusia peittävää värivoidetta koko silmänalustan sijaan vain silmän sisänurkkaan ja ulkoreunaan. Hehkeä rouva korosti, kuinka missään tapauksessa voidetta ei saisi laittaa koko silmän alle, jotta rypyt ja turvotus eivät korostuisi.

Nyt somevirtaani on noussut jo noin viidentoista eri meikkivideoita kuvaavan vaikuttajan samankaltainen video. Jokainen kertoo vuorollaan, kuinka ennen meikattiin silmänalus, mutta ei todellakaan enää.

Aihe naurattaa jo minua. Tunnistan algoritmit, vaikuttajakerhon sokean toistensa kopioimisen sekä sen, että seuraava trendi on saapumassa. Kohta neuvotaan joukolla taas jotain uutta.

Ja silti aamulla töihin lähtiessä sipaisen värivoidetta vain silmän sisänurkkaan ja ulkosyrjään. Ohje on uponnut ohi järkeni, suoraan hyväksytyksi tulemisen tarpeen kautta.

Pieni meikkiohje on vain kevyt häivähdys siitä, mitä sosiaalinen media suoltaa kaikissa kanavissaan nuorille. Esimerkiksi monien Tiktokin tähtien sanoma on ankara: näin syöt, treenaat, nukut, meditoit, luet, synkronoit kuukautiskiertosi täysikuun kanssa, tulet ”clean girliksi”, pukeudut ja ennen kaikkea olet parempi versio itsestäsi.

Tauotta esiin nousevat ”täydelliset oppaat” milloin mihinkin asiaan toistavat samaa sanomaa: paranna itseäsi tai et kelpaa. Vaatisi valtavaa itsetuntoa olla uskomatta.

Haitallinen somesisältö ei ole vain väkivaltaa tai pornoa. Vaara vaanii kätkeytyneenä näennäisenä vertaistukena jaettuihin elämänohjeisiin, jotka rakennetaan niin vakuuttaviksi, että hyvällä medialukutaidolla varustettu aikuinenkaan ei aina pysty niitä torjumaan.

Ei nykynuori käänny enää tietokirjojen pariin, vaan etsii ongelman tullen vastauksen tutoriaaleista. Kun kasvun haasteet hämmentävät, hän turvaa videoihin kuin elämän ohjekirjaan.

Niinpä ruokakaapit täyttyvät elintärkeistä lisäravinteista, ihonhoidon kymmeniin vaiheisiin tarvittavista purnukoista, salikorteista, meditaatiota tukevista kristalleista ja ihon kuulauden takaavista smoothieista. Ja koska utopistisiin ulkonäkörituaaleihin venyminen olisi kokopäivätyötä, alkaa itsesoimaus ja häpeä. Moni lamaantuu ja ruokasuhde sekoaa.

On vaikeaa havaita harha, jota rakennetaan huolella. Eivät vaikuttajat herää sattumalta paratiisissa somettamaan luonnontilassa, vaikka siltä näyttää. Kaikki on harkittua työtä. Lähdekritiikki on vaikeaa.

Vanhemman kannattaakin kuulostella, kenen ohjeita nuori huoneessaan kuuntelee. Muistuttaa yhä uudestaan, että hän on jo paras ja ainoa versio itsestään. Ei ole olemassa yleisohjeita onneen. Tärkeintä on etsiä omaa tietään.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.