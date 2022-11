Kun lapsi meneekin jouluksi puolisonsa suvun luokse tai juuri aikuiseksi tullut lähtee matkoille, pettymys voi purskauttaa suusta ilkeyksiä.

Aamulehti

Joulu näkyy jo kaupoissa, mutta mikä on tilanne kotona. Joko ensimmäiset jouluriidat on käyty? Pyhien odotus voi olla ahdistavaa, jos omissa ihmissuhteissa on ristiriitoja – aika monilla on.

Onnistumisen paineita lisää sosiaalisen median joulukuvasto. Se on kuin unelmaa. Siellä eksät ja nyksät, bonuslapset ja kaikki anopit ovat sopuisasti yhdessä upeassa joulupöydässä. Miksi meillä ei olla!

Etenkin jouluaattoon latautuu hirvittävä määrä odotuksia, enemmän kuin mihinkään muuhun juhlapyhään. Ihme, että kukaan selviää siitä pettymättä.

On tärkeää, että kaikki ovat yhdessä, ruoka on täydellistä ja lahjat saavat aikaan riemunkiljahduksia. Odotus, että joulun pitää mennä tietyllä tavalla, on vahva. Mikään toiseksi paras tai välttävä joulutunnelma ei kelpaa.

Kun lapsi meneekin puolisonsa suvun luokse tai juuri aikuiseksi tullut lähtee matkoille, pettymys voi purskauttaa suusta ilkeyksiä. Riitelystä ei tule kenellekään hyvä mieli.

Tilanne on ikävä myös niille, jotka eivät toteuta muiden toiveita. Omat ratkaisut tuntuvat mukavilta, mutta niiden aikaansaamat reaktiot ikäviltä jopa raivostuttavilta. Oloa voi koettaa helpottaa ajattelemalla, että terävien sanojen taustalla ei ole ilkeys, vaan todennäköisesti kateus ja kilpailu siitä, kuka on tärkein.

Kammottavin riitelyn kaava menee niin, että riitelijästä tuntuu, etteivät muut arvosta, siitä nousee kiukku, tulee riita ja lopuksi syntyy marttyyri.

Mehiläinen on julkaissut joitain vuosia sitten viisi vinkkiä välttää jouluriitoja. Ensimmäinen on kehotus yrittää pysytellä mahdollisimman rauhallisena ja objektiivisena itse riideltävän asian suhteen. Toinen neuvo on yrittää tehdä arjesta vähemmän kuormittavaa. Stressaantuneena, väsyneenä ja kuormittuneena on hankala käyttäytyä rakentavasti ristiriitaisessa tilanteessa. Kolmas vinkki on välttää alkoholia. Neljänneksi kannattaa yrittää välttää kaikkia yleistyksiä, ainakin termejä: aina, ikinä ja ei koskaan. Viides neuvo on välttää naureskelua tai vähättelyä ja sen sijaan kertoa mahdollisimman rauhallisesti toiselle, että hänen sanansa vaikuttavat kohtuuttomilta.

Samat vinkit pätevät joulua edeltäviin kiistoihin.

Vastentahtoisesti yksin vietetty joulu on oman kolumninsa väärtti.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.