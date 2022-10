Seuraavan hallituksen pitäisi tasapainottaa Suomen taloutta ja luoda edellytyksiä talouden kasvulle. Siitä ei tule helppoa.

Aamulehti

Ensi keväänä järjestetään poikkeuksellisen kiinnostavat ja merkittävät eduskuntavaalit. Vaalikampanjaa käydään tilanteessa, jossa äänestäjät ovat köyhtyneet hintojen nousun takia ja tulevaisuus on täynnä talouteen, turvallisuuteen ja ilmastoon liittyviä uhkia.

Yksi vaaliteema on nyt ylitse muiden. Seuraava hallitus joutuu tekemään maan tulevaisuuden kannalta ratkaisevia ja myös kipeitä päätöksiä.

Suomen bruttokansantuote on kehittynyt nihkeästi noin 15 vuoden ajan. Väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa. Pisa-tutkimuksissa jäämme jälkeen. Emme pysty rahoittamaan julkisia menojamme ilman velkaa, vaikka verotus on ankaraa. Suomi on ottanut kulutusvelkaa, vaikka halpaa lainaa kannattaisi ottaa pääasiassa tuottavuutta parantaviin investointeihin. Paisuvat valtionvelan korkomenot ovat ensi vuonna arviolta vähintään 1,5 miljardia euroa. Niillä rahoilla helpottaisi hyvinvointialueiden tilannetta ratkaisevasti.

Pandemia ja Venäjän hyökkäys aiheuttivat kaksi valtavaa kriisiä peräkkäin. Velanotto esimerkiksi yritysten tukemiseen ja maanpuolustuksen vahvistamiseen oli perusteltua, mutta nyt valtiontaloutta pitäisi tasapainottaa.

Hallitusviisikko Sanna Marin (sd.) keulakuvanaan jättää seuraavalle hallitukselle melkoisen perinnön ja työmaan. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus horjuu. Edessä on kiivaita vaaliväittelyitä, sillä puolueet ovat kaikkea muuta kuin yksimielisiä ongelmien ratkaisukeinoista. Osa päättäjistä on valmis parantamaan maan kilpailukykyä kovillakin keinoilla, osa ei ole velkaantumisesta ja tuottavuuden heikosta kasvusta erityisen huolissaan.

Lue lisää: Talouskasvu on avain velkaantumisen taittamiseksi, sanoo pääministeri Marin – kiistää kritiikin toimien puutteesta

Suomen työllisyys on onneksi kehittynyt myönteisesti, mutta lisää väkeä tarvitaan töihin, myös ulkomailta. Keskusteluun nousevat työmarkkinoiden uudistaminen ja esimerkiksi ansioturvan taso ja sosiaalietuudet. Keinot valtion talouden tasapainottamiseksi ovat aina poliittisesti vaikeita.

Vaalien ennakkosuosikki on Petteri Orvon kokoomus. Vaikka siitä tulisi pääministeripuolue, velkaantuminen ei lopu. Valtion ensi vuoden budjetin alijäämä on noin kahdeksan miljardia euroa. Kokoomuksen mallissa valtio leikkaa menojaan noin miljardi euroa vuodessa kahdeksan vuoden ajan. Velkaa otetaan siis rutkasti jatkossakin. Kokoomuksen ykköshaastaja on Marinin sdp. Se tiedostaa tasapainotustarpeen, mutta ei halua hillitä velkaantumista kokoomuksen mallin mukaan. Jos seuraava pääministeri on kokoomuslainen ja valtiovarainministeri demari, yhden köyden vetämisestä voi tulla vaikeaa.

Huhtikuussa valittavilla päättäjillä on valtava vastuu. Putoammeko lopullisesti muiden vauraiden ja hyvinvoivien Pohjoismaiden vauhdista, vai alammeko kuroa eroa umpeen?

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.