Totuus ei löydy ääripäistä vaan pitkä aikaväli tasoittaa suuretkin vaihtelut. Liika negatiivisuus tai positiivisuus estää meitä näkemästä eteenpäin, kirjoittaa Aamulehden toimituspäällikkö Kimmo Koski.

Aamulehti

Hinnat nousevat, korot nousevat, kaikki kallistuu. Riittävän pitkään kun samaa toistetaan kuorossa niin kyllähän kaikki varmasti kallistuu.

Suomessa tuntuu elävän aina yksi totuus kerrallaan. Pitäisi kysyä, että onko joukkopsykoosi tervettä vai ei. Olisi erityisen tärkeä muistaa, että hinnat voivat myös laskea. Merkkejä tästä jo on. Lokakuun alussa elettiin viikko jolloin kaikki toimi ja pörssisähkön hinta oli viikon ajan alle sentin kilowattitunnilta. Ruokapuolella kahvin hinnannousu on pysähtynyt ja lohen hinta on normalisoitumassa. Konttirahtien hinta on romahtanut ja teräs halventunut.

Lue lisää: Lohen hinta on halventunut selvästi keväästä – tässä syy

Väitetään, että ruoassa on pahin hinnannousu edessä loppuvuodesta. Eniten on noussut jauhojen (+45%) ja kananmunien (+35%) hinta.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että esimerkiksi Euroopan finanssikriisin aikaan ruoan hinta nousi 10 prosentin tahtiin, mutta jarrutti heti kun kriisi laantui. Tämän jälkeen ruoan hinta laski 7 prosentin vauhtia hyvän tovin. Lisäksi ruoan hinta laski parin prosentin vauhtia vuosien 2014 ja 2018 välisen ajan.

Lue lisää: Lämpöpumput revitään käsistä ja myynti rikkoo ennätyksiä – maalämpöä joutuu jonottamaan jopa ensi kesään asti

Joidenkin materiaalien tai tuotteiden hintoja on saatettu nostaa etupainotteisesti varmuuden vuoksi, koska tilanne on ollut niin sekava. Materiaalien niukkuutta on edelleen joka puolella, mutta suurin paine hintoihin syntyy epävarmuudesta. Näin on ollut erityisesti energiassa. Paljon on kiinni saudiprinssien mielenjuolahduksista ja Yhdysvaltojen protektionismin tasosta, miltä polttoaineiden hinta näyttää.

Raakaöljyn hinta on laskenut alkuvuodesta tasaisesti ennen viimeisintä pomppua. Myös uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineiden hinnat ovat reippaassa laskussa. Olisi kaikkien etu, että polttoaineiden hinnat todella seuraisivat raaka-aineen hintaa ja tilanteella rahastaminen loppuisi.

Sähkön hintaan kansalaiset ovat vaikuttaneet toiminnalla. Vaikka lämmityskausi on vasta alkamassa, on sähkönkulutus vähentynyt 13 prosenttia edellisvuodesta. Sähkön futuurihinnat ovat laskussa, vaikka sähkönsaannista talviaikaan ei ole täyttä varmuutta. Jatkossa omaa sähkösopimusta kannattaa kilpailuttaa aggressiivisesti, että hinnat myös laskevat.

Lue lisää: ”Kuluttajat köyhtyvät nyt historiallisen paljon” – sähkön hinnan ja asuntolainojen keskikoron nousu pitivät inflaation kiivaana

Maailma menee uuteen asentoon, mutta lopulta moni asia selkenee. Sota on karmea asia ja hinta on kaikille korkea, mutta se vain on kestettävä.

Lohtua saa historiaa tutkimalla. Pitkällä aikavälillä asiat tasoittuvat. Liika negatiivisuus tai positiivisuus estävät meitä ajattelemasta kirkkaasti ja katsomaan eteenpäin. Totuus ei löydy yleensä ääripäistä vaan näiden välistä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.