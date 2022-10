Yhteiskunta sähköistyy ja elektroniikkajätteen määrä kasvaa rajusti. Pelkästään kierrättämättä jäävistä matkapuhelimista kertyy valtava määrä elektroniikkajätettä, jolle olisi nyt paljon käyttöä.

Maailmassa arvioidaan olevan tällä hetkellä yli 16 miljardia matkapuhelinta. Pelkästään tämän vuoden aikana niistä lähes kolmasosaa eli 5,3 miljardia ei enää käytetä eivätkä ne päädy kierrätykseen. Jos kaikki nämä matkapuhelimet kasattaisiin päällekkäin, pino ulottuisi 50 000 kilometrin korkeuteen.

Vaikka matkapuhelin on pieni laite, yli viisi miljardia kierrätykseen tai uusiokäyttöön päätymätöntä kännykkää on valtava määrä akkuja, muoveja, elektroniikkaa, metalleja ja harvinaisia maametalleja, joita voitaisiin käyttää uusien elektroniikkaa sisältävien tuotteiden, kuten esimerkiksi tämän hetken trendituotteiden tuulivoimaloiden ja sähköautojen valmistamiseen.

Onko meillä varaa moiseen tuhlaukseen?

Yllä oleva tieto on peräisin voittoa tavoittelemattoman elektroniikkajätteen kierrätystä edistävän WEEEforum -yhdistyksen viime perjantaina julkaisemasta raportista. Monelta jäi varmaankin huomaamatta, että perjantai oli maailman elektroniikkajätepäivä.

Materiaalien uusiokäytön lisäksi käytöstä poistettujen kännyköiden toimittaminen kierrätykseen on tärkeätä myös siksi, että miljardien uusien matkapuhelinten valmistaminen joka vuosi tuottaa paljon kasvihuonepäästöjä ja muita ympäristöhaittoja semminkin, kun kierrättämättä jätetyt arvometallit on louhittava maan uumenista.

WEEEforumin mukaan iso osa käyttämättömistä kännyköistä päätyy lojumaan kodin ja työpaikan kaappeihin ja laatikoihin.

Raportissaan WEEEforum arvioi, että Euroopassa käytöstä poistettua elektroniikkajätettä lojuu kierrättämättä keskimäärin kahdeksan kiloa henkeä kohden. Mukana on muutakin kuin matkapuhelimia.

Suomessa matkapuhelimen kierrättäminen on helppoa. Keräyspisteitä on jäteasemien lisäksi esimerkiksi tavarataloissa. Niihin jätetyistä kännyköistä on hyvä tyhjentää muisti ja palauttaa tehdasasetukset. Näin omat tiedot eivät päädy vääriin käsiin.

Käyttämättömän matkapuhelimen voi palauttaa myös puhelimia myyvään liikkeeseen.

Suomessa myytäviä matkapuhelimia ja sähkölaitteita koskee tuottajan vastuu eli kierrätysmaksu on mukana tuotteen hinnassa. Matkapuhelimia myyvät yritykset ovat velvollisia ottamaan vanhan luurin vastaan sen iästä ja kunnosta riippumatta.

Vaikka maailman elektroniikkajätepäivä meni jo, eiköhän käydä läpi sekä kodin että työpaikan säilytystilat ja toimiteta ne jo aikaa sitten käytöstä poistetut käyttämättömät kännykät kierrätykseen.

Kävin juuri äsken katsomassa oman kotini lipaston laatikot ja häpeäkseni pitää tunnustaa, että sieltä löytyi enemmän kuin yksi loppuun käytetty, mutta kierrätykseen yhä kelvollinen matkapuhelin. Omassa työpaikan säilytyskaapissa tilanne taitaa olla sama.