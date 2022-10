Haluan olla varma, että kun päiväkodin portti kolahtaa selkäni takana kiinni, ei minun tarvitse murehtia, onko lapseni turvassa ja tuleeko hän kuulluksi. Meillä on käynyt tuuri, mutta hyvän varhaiskasvatuksen pitäisi olla itsestäänselvyys ihan kaikille lapsille, kirjoittaa toimittaja Tiia Lesonen.

Aamulehti

”Mutta kun mä en halua mennä sinne yksin”, kolmevuotias niiskaisee päiväkodin parkkipaikalla. Olin tätä osannut jo odottaa, parin viikon kuherruskuukausi uudessa hoitopaikassa oli ohi ja arkiaamu vesisateineen veti mielen apeaksi. Eteisessä vastassa ovat kuitenkin aurinkoiset hymyt: ”Huomenta, kulta! Kiva nähdä sinua taas!”

Kiitän onneamme, kun saan viedä lapseni kunnalliseen, hyvään päiväkotiin. Osa opettajista ja hoitajista on tuttuja jo kymmenen vuoden takaa, kun esikoiseni aloitteli päiväkodissa. Kun lohdutan lasta sanomalla, ettei hän ole yksin, vaan päiväkodissa odottamassa ovat tutut, mukavat ja lapsestani välittävät hoitajat, voin oikeasti luottaa sanomaani ja tarkoittaa sitä.

Tänä vuonna on etenkin pääkaupunkiseudulta kuulunut aika toisenlaista viestiä. Sydän syrjällään luin esimerkiksi Helsingin Sanomien uutista varhaiskasvatuksen kriisistä, joka liittyy vahvasti siihen, ettei päiväkoteihin ole riittävästi henkilökuntaa. Toimintaa pyöritetään monissa paikoissa vaihtuvilla sijaisilla.

Lähiseudulla on otettu asiat omiin hyppysiin. Esimerkiksi Nokian Sarkolassa vanhemmat perustivat yhdistyksen, joka pitää nyt yllä päiväkotia. Myös Hämeenkyrön puolella Jumesniemessä vanhemmat perustivat lähipäiväkodin pyörittämiseen uuden yhdistyksen, kun kyläyhdistys luopui päiväkodin ylläpidosta. Näissä kylissä on ymmärretty, että vaikka uusia päiväkoteja rakennettaisiin, tärkeintä eivät ole tilojen uudet pinnat, arkkitehtoninen muunneltavuus tai energiatehokkuus.

Ne tärkeimmät asiat toistuvat joka päivä. Jokainen sisääntulija tervehditään, kysytään kuulumiset. Lapsella on nimikoitu naulakko ja sänky, jossa oma pehmolelu tuo turvaa. Aamupala on katettu pöytään, ja ulkoilun jälkeen saatellaan sadun kanssa päiväunille. Tutuilla aikuisilla on aikaa ottaa jokainen huomioon, syliinkin pääsee. Tarjolla on mukavaa puuhaa ja vapaastikin ehtii leikkimään. Joskus on yllätyksiä, vaikka metsäretki tai iltapäivädisko.

Tärkeintä varhaiskasvatuksessa on, että aikuisillakin on hyvä olla. Sarkolan päiväkotiyhdistyksen varapuheenjohtaja Johanna Junttila kiteyttää: ”Työntekijöiden viihtyminen on sekä meidän että lasten etu.”

Kun työpaikan ilmapiiri on joustava ja hyvä, ilo ja turvallisuus välittyvät paitsi lapsille, myös töihinsä kiiruhtaville vanhemmille. Haluan olla varma, että kun päiväkodin portti kolahtaa selkäni takana kiinni, ei minun tarvitse murehtia, onko lapseni turvassa ja tuleeko kuulluksi.

Pian puhelimeeni kilahtaa ilmoitus: sinulle on uusi viesti Päikky-sovelluksessa! Avaan kuvan lapsesta leikin touhussa ja luen lohduttavat sanat: ”Täällä murulla kaikki taas hyvin, itku loppui pian.” Hyvilläni mietin, että pitää muistaa kiittää. Hyvä varhaiskasvatus kun ei tällä hetkellä ole mikään itsestäänselvyys, vaikka sen ehdottomasti pitäisi olla.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.