Kun selailee uusien kerrostaloasuntojen pohjapiirustuksia, törmää monenmoiseen. Moni ratkaisu tuntuu käsittämättömältä. Kai jonkun muunkin on lähes mahdoton kuvitella itseään asumaan ja viihtymään niissä? Tätä kysyy kolumnissaan Aamulehden toimittaja Pauliina karjalainen.

Sormeni pysähtyy. Sosiaalisen median syötteeseeni on noussut kuva yhden uuden kerrostaloasunnon pohjapiirustuksesta. Naurahdan. Kuva tuntuu käsittämättömältä.

Ehkäpä virallisesti kaksiossa on erikseen eteinen ja keittiö. Käytännössä niin ei kyllä voi olla. Pohjapiirustuksen perusteella näyttää siltä, että kun ulko-ovesta astuu sisään, on kahden askeleen jälkeen suoraan keittiössä.

En törmää nyt ensimmäistä kertaa hämmentävään pohjaratkaisuun. Somesisältöjäni haarukoivat algoritmit tarjoavat minulle valtavan määrän mainoksia ja sisältöä milloin minnekin nousevista uusista asunnoista.

Kun sitten pysähtyy katsomaan näiden asuntojen pohjapiirustuksia, törmää monenmoiseen. Yhdisteltyjä eteisiä ja kylpyhuoneita. Makuuhuoneita ilman ikkunaa. Katson tarkemmin kuvaa tuoreimmasta löydöstäni. Sauna asuntoon oli kuitenkin mahtunut.

Olen asunut kerrostaloissa, rivitaloissa ja omakotitalossa. Yksiöissä, kaksioissa ja kolmioissa. Soluasunnossa, omassa kodissa ja kimppakämpässä.

Minulla on ollut 16 kotia. Suurin osa niistä ei ole ollut mitään unelmien täyttymyksiä. Jokainen niistä on silti ollut toimiva. Kaikkia asuttamiani taloja yhdistää yksi asia: ne on rakennettu ennen tätä tai viime vuosikymmentä.

Olen kaupunkilainen kerrostaloihminen. Tiivis neliömäärä ei ole ongelma. Suurempi ongelma on se, että moni asunto on jo niin pieni, että niistä puuttuu edes teoreettinen mahdollisuus minkäänlaiseen muunneltavuuteen. On yksi tapa, jolla edes perushuonekalut voi saada mahtumaan.

Lisäksi monet uusista asunnoista ovat keskenään niin samankaltaisia, ettei niistä jää mieleen yhtään mitään. Kun on nähnyt yhden, on nähnyt kaikki.

Haluan ihan vain tavallisen kodin. Mielestäni en vaadi paljoa. Silti näitä kaipaamiani ominaisuuksia tuntuu löytyvän vain harvasta uudesta, tavallisen palkansaajan hintahaitarin kerrostaloasunnosta.

Kaipaan huoneita. Haluan kaksioon makuuhuoneen, jonka oven saa kiinni. En vain aukko-seinäkaistele-aukko -mallista jakoa makuuhuoneen ja olohuoneen välille. Kun omat ja puolison työvuorot menevät täysin ristiin, nukkumiseen tarvitsee rauhan.

En halua pötkylän mallista, kapeaa asuntoa, jossa on vain yksi ikkuna. En ole viehtynyt avoimeen pohjaratkaisuun, jossa keittiö on yksi seinällinen. Kiireisten päivien tiskivuori ei ole esteettinen näky.

Haluan mieluummin olohuoneen ja keittiön väliin seinän. Uusissa kerrostaloasunnoissa ei kuitenkaan useinkaan ole sen vertaa seiniä, että asuntoon saisi sekä television että kirjahyllyn. Voin luopua paljosta tavarasta, mutta en kirjoistani.

En voi olla ainoa, joka ei näitä nykypäivän asuntoja ymmärrä. Kai jonkun muunkin on lähes mahdoton kuvitella itseään asumaan ja viihtymään niissä?

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.