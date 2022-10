Potilas ei ole enää vähään aikaan ollut hoitojärjestelmä­keskustelun keskipiste, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Tiina Ellilä.

Viime aikoina hoitoalakeskustelun keskipisteessä eivät ole olleet potilaat, vaan heitä hoitavat ihmiset.

Hiljattain sairaiden tuttavien kanssa käydyt keskustelut ovat noudattaneet samaa kaavaa:

”Siellä on niin vähän hoitajia.”

”Hoitajat ovat varmaan kiukkuisia, kun heillä on niin paljon töitä.”

”Uskaltaakohan kysyä mitään, kun heillä on niin kiire?”

”Pääsenköhän lainkaan tutkimukseen, kun ei ole hoitajia?”

”Perutaanko syöpäleikkausaikani?”

Potilaan on pitänyt pyytää anteeksi olemassaoloaan ja aiheuttamaansa vaivaa, vaikka sairaanhoito­järjestelmä on olemassa juuri heitä varten. Monen suomalaisen turvallisuudentunne on järkkynyt, ja sen palauttamisessa menee aikaa.

Nyt saatava raha ei korjaa kaikkea. On tärkeää, että työntekijät voivat vaikuttaa omaan työhönsä, työpaikalla kaikki tervehtivät toisiaan, johtaminen on hyvää ja ettei työpaikoilla olisi hierarkkista järjestelmää, jollaisesta monet hoitotyötä tekevät kertovat.

On vaikeaa julistaa samaan aikaan kahta viestiä: sitä, että hoitoala on kannattava valinta ja sitä, että työolot ja palkkaus ovat alalla huonot. Laskettiinko kiistassa sen vaikutusta, miten alan puutteista kertominen väistämättä myös heikentää hoitoalan imagoa?

Nyt on tullut se mielikuva, että rahalla korvataan hoitotyön kamaluutta.

On huolestuttavaa, että moni hoitoalan opiskelija on valmis jättämään alan heti tutkinnon saatuaan. Lisäksi joukko­irti­sanoutumisten valmistelu on varmasti saanut monet aiempaa valmiimmiksi pohtimaan alanvaihtoa. Jalka on monella jo jonkin toisen oven välissä, kun toimeentulon b-vaihtoehto on jo valmiiksi mietittynä.

Henkisesti osa on ehkä jo lähtenyt, ja se voi heikentää sitoutumista hoitoalalle. Tämä on huono yhtälö, kun samaan aikaan sote-uudistus tuo mukanaan kysymysmerkin siitä, miten alan asiat tulevaisuudessa järjestetään.

Nyt pitäisi kyetä näyttämään, että hoitotyö on palkitsevaa ja kivaa, jotta alalle saataisiin uusia päteviä ja mukavia työyhteisön jäseniä. Todellisuuden pitäisi myös vastata uutta hoitotyö on kiva työ -imagoa.

Ellei vastaa etenkin nuoret äänestävät jaloillaan ja menevät työhön, joka vastaa paremmin heidän arvojaan.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.