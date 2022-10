Aamulehden uutispäällikkö Vesa Laitinen kysyy, missä vaiheessa opin polkua neuvotaan keinot, joilla asiakkaan saa tekemään itselleen epäedullisen ostopäätöksen.

Aamulehti

Aamulehti kertoi kuukausi sitten muistisairaasta pariskunnasta, jolle oli myyty tuhansia euroja maksava lämmitysjärjestelmä, jota he eivät tarvitse ja jota he eivät osaa käyttää eivätkä koskaan myöskään opi käyttämään (AL 18.9.2022).

Tuttavapiirissäni kuulee toistuvasti vastaavanlaisista tapauksista. Milloin kyse on aikakauslehtien kestotilauksista, milloin kattoremonteista, aurinkopaneeleista, sähköautojen latauspistokkeista, salaojista, hormeista, viemärin putsaamisesta tai muista kaupoista, joissa myyjä houkuttelee asiakkaan ostamaan kenties vielä räikeään ylihintaan jotain, mitä tämä ei lainkaan tarvitse eikä tule ikinä tarvitsemaan.

Kyllä, elämme markkinataloudessa, jossa hinnat määräytyvät kysynnän ja tarjonnan mukaan ja hyvä niin. Mutta mihin on kadonnut alkeellisinkin moraali?

En kohdista kritiikkiäni pelkästään yli-innokkaaseen myyjään vaan koko ketjuun. Jos yritys onnistuu käyttämään hyväkseen asiakkaan puolustuskyvytöntä tilaa saadakseen tämän ostamaan ylihinnalla jotain, mitä tämä ei tarvitse, piston saisi tuntea sydämessään myös yrityksen talousjohtaja, joka laskee, että viivan alle jäi taas mukavasti enemmän kuin vuosi sitten, tai toimitusjohtaja, joka sallii moisen moraalittoman menettelyn tai jopa vaatii sitä, puhumattakaan yritysten omistajista, jotka hyötyvät epäeettisestä toiminnasta ja pahimmissa tapauksissa suoranaisesta huijaamisesta.

Koska minun on hyvin vaikea samaistua tällaiseen epäeettiseen toimintaan, kysynkin, minkälaisissa kodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa lapsille ja nuorille opetetaan, että työelämä voi olla tällaista? Missä vaiheessa opin polkua neuvotaan keinot, joilla asiakkaan saa tekemään itselleen epäedullisen ostopäätöksen?

No, en ole itse opiskellut nimeksikään markkinointia, joten kertokaa te viisaammat, jos tämä on nykyaikaisen myyntityön peruskauraa. Jos näin on, moraalin kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.

Toivon, että alussa esittämäni esimerkit ovat yksittäistapauksia ja harvinaisia ylilyöntejä, mutta mitä enemmän ympäristöään kuuntelee, sitä enemmän tällaisia tapauksia tulee vastaan. Räikeimmät tapaukset eli valepoliisihuijarit, pankkitunnusten kalastelijat ja muut pankkihuijaukset ovat toki oma tarinansa ja rikoksia, joista sietäisi rangaista huomattavasti ankarammin kuin nyt tapahtuu.

Elämme kilpailuyhteiskunnassa, ja sen raadolliset puolet on jokaisen hyväksyttävä. En kuitenkaan haluaisi elää maassa, jossa ihmiset ovat vihollisia toisilleen, yrittävät käyttää muita – erityisesti puolustuskyvyttömiä – häikäilemättömästi hyväkseen aina tilaisuuden tullen ja jossa loppumaton ahneus on tärkein liikkeelle paneva voima.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.