Sähkön hinta nostaa kaukolämpökaverit aivan uuteen arvoonsa, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Tuulia Kotakorpi.

Aamulehti

Olen ostanut lämpimän pyjaman, kaivanut villasukat kaapin perältä ja ottanut viltin vakiovarusteeksi sohvalle, mutta se ei tunnu riittävän vielä mihinkään.

Meillä laskettiin reilu kuukausi sitten kotona lämpötilaa kolmella asteella. Olohuoneessa lämpöä on nyt 20 astetta ja makuuhuoneissa 18. Sähkölämmitteisessä talossa säästöä on tullut sellaiset 10 kilowattituntia päivässä, mutta ainakaan vielä en ole tottunut.

Haaveilen kuumavesipullosta, jonka voisin sujauttaa sänkyyn vähän ennen kuin itse kömmin sinne. Makuuhuoneen 18 astetta saavat lakanat tuntumaan jääkylmiltä.

Etätyöpäiviin olen harkinnut sellaisia sormenpäät auki jättäviä kynsikkäitä, sillä työpisteeni sijaitsee samaisessa jäätävässä makuuhuoneessa. Teams-kokoukset ovat pian kuin videotervehdyksiä Pohjoisnavalta.

Vihaan kylmää, mutta nyt ei auta muu kuin kestää. Talven sähkölaskut uhkaavat ylittää kipurajan. Ehdimme saada loppukesästä nykynäkökulmasta kohtuullisen määräaikaisen sähkösopimuksen, vaikkakin kolminkertaisella hinnalla entiseen verrattuna. Pystymme laskumme maksamaan. Toisin on monella muulla.

Lue lisää: Maksamattomat sähkölaskut johtaneet tuhansiin maksuhäiriömerkintöihin

Tuttu hyvätuloinen yksinhuoltaja on ottanut sivutyön, jotta saa talonsa sähkölaskut maksettua. Ystäväpariskunta on taas saanut uuden yhteisen harrastuksen: pörssisähkön seuraamisen. He suunnittelevat seuraavan päivän kotityöt ja lämmitykset tunnin tarkkuudella hinnan mukaan.

Saunan käyttäminen varastona alkaa monessa taloudessa tuntua jo ihan järkevältä. Meillä ei enää käydä suihkussakaan joka päivä. Veden lämmittäminen kun on yksi suurimmista sähkön kuluttajista.

Elämme kummallisia aikoja: mietimme ruokia sen mukaan, kauanko niitä pitää kypsentää sähkösyöpöksi paljastuneessa uunissa. Meillä pienten lasten perheessä ihan näkyvä piikki syntyy pyykinpesusta ja kuivausrummun käytöstä. Päätimme kaivaa vaatelaatikoita huolellisemmin ja pestä pyykkiä enää vain joka toinen päivä. Eroa pyykittömän ja pyykkipäivän hinnalla on noin kaksi euroa.

Uusi tilanne saa myös kyläilyt ja tavalliset pyynnöt uuteen valoon: Voiko enää pyytää kylässä, että sopiiko ladata sähköauto tai että lämpiäisikö sauna vieraille?

Kotona käytän niin lämpimiä vaatteita, että pitää etenkin kaukolämpökavereilta tarkistaa kylään lähtiessä, kuinka lämmin heillä on. Veljen luona istuimme jo koko perhe posket punaisina.

Toisaalta ensi talven pakkasia ajatellen tässä on syntymässä ihan uusi vierailuluokitus: kaukolämpökavereille voi yrittää päästä aina, pörssisähköläisille päivän tilanteen mukaan ja sähkölämmitteisille saa tulla, jos ovat ylipäätään kotona ja kunhan pukee lämmintä päälle. Sauna ei lämpiä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.