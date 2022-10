Kun arvostelemme jyrkin sanoin maailman mahtavia diktaattoreita ja muita demokratian halventajia, on hyvä muistaa tarkastaa oma pesä: kestäähän se demokraattisen tarkastelun?

Maailman kaunein sana ei ole rakkaus eikä äiti, vaikka ne löytyvätkin yleensä kaunein sana -äänestysten kärkipäästä. Nuo sanat herättävät meissä lämpimiä tunteita ja muistoja. Ne ansaitsevat kiistatta paikkansa pistesijoilla sanojen kauneuskisoissa mutta eivät sitä kirkkainta mitalia.

Viime vuodet ovat osoittaneet, että maailman kaunein sana on demokratia. Kuinka puhtaana se soi korvissa; kuinka turvallisen olon se tuo tullessaan. Demokratia on kuin rakkauden täyteinen koti, jossa äiti nostaa uunista juuri leipomiaan korvapuusteja ja isä kattaa ruusukupit pöytään. Ei ole sotaa, ei ilmastokriisiä, sähkö on halpaa ja naapuri tervehtii aina iloisesti.

Jätetään utopistiset maalailut sikseen ja palataan kylmään todellisuuteen. Demokratia on pahasti uhattuna. Diktaattorit pitävät sitä pilkkanaan ja aiheuttavat ja yrittävät aiheuttaa sekasortoa demokraattisissa maissa. Pahimmat öyhöttäjät diktaattorit ovat saaneet jo temmatuksi mukaan. Myös Suomessa.

Yhdysvaltalainen demokratiatutkija Laura Thornton totesi Helsingin Sanomien haastattelussa (25.9.), että ”Vladimir Putin vihaa demokratiaa enemmän kuin mitään”. Thorntonin mukaan mitä enemmän maailmassa on demokraattisia valtioita, sitä paremmalla tolalla turvallisuus on. Sen totisesti olemme viime vuosina huomanneet!

Aidossa demokratiassa ihmiset saavat valita johtajansa vapaissa ja laillisissa vaaleissa. Aidossa demokratiassa kunnioitetaan ja vaalitaan sananvapautta ja ihmisoikeuksia, valtionrajoja ja päätöksenteon avoimuutta. Aidossa demokratiassa otetaan muut huomioon.

Demokratia ei pysy tai synny ponnisteluitta. Se vaatii jatkuvaa huolenpitoa, arvovalintaa, kieltäytymistä, ja se voi maksaa paljon. Siksi demokraattisesta järjestelmästä lipsuminen voi houkuttaa.

Vaikka kaikki demokraattinen kehitys lähtee valtioista ja maailman yhteisöstä, on paikallis­demokratia ainakin yhtä tärkeää. Jos kunnanvaltuusto tai viranhaltija lähtee suhmuroinnin tielle, on se jo ensimmäinen merkki demokratian murentamisesta. Tai jos kunnan elintärkeät toiminnot organisoidaan kansalaisten valvonta­mahdollisuuksien ulkopuolelle, onko se demokratiasta lipsumista?

Thornton mainitsee, että demokratiaan kuuluvat poliittinen väittely ja ajoittain pitkiksi venyvät prosessit. Bisnesmaailman ihannoima tehokkuus solahtaa harvoin vaivatta demokraattiseen järjestelmään, ja siksi yllättävänkin monet tahot ovat tehokkuuden nimissä valmiita tinkimään demokratian pelisäännöistä, kuten keskusteluista, kuulemisista, kritiikistä sekä muutos- ja valitusmahdollisuuksista, vaikka ne ovatkin demokraattisen järjestelmän jykevä perusta.

Kun arvostelemme jyrkin sanoin maailman mahtavia diktaattoreita ja muita demokratian halventajia, on hyvä muistaa tarkastaa oma pesä: kestäähän se demokraattisen tarkastelun?

