Matkakortti ei kerro sitoutuneisuudesta – on aika jättää järjestelmäusko

Nyt on hyvä hetki suosia maksuvälineitä, jotka ovat asiakkailla aina mukana, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Jaana Leena Kerola.

Aamulehti

Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse arvostaa sitoutunutta asiakasta. Sen mukaan sitoutuneisuutta voi osoittaa ostamalla kausi- tai arvolipun matkakortille.

Kortti sujautetaan heijastinpinnalla varustettuun koteloon. Kun heilauttaa pintaa pimeässä, näkee kuljettaja asiakkaan pysäkillä.

Olen ollut tässä tarkka ja käyttänyt koteloa, mikä on johtanut kortin kadottamisiin. Maksamisen jälkeen kortti on sujahtanut ohi taskun, mutta onneksi se on palautunut aina Nyssen asiakaspalveluun.

Jonotin asiakaspalvelussa vuoronumerolla viimeksi pari viikkoa sitten. Nysse-järjestelmä kuulosti ja näytti vaativan yhä paljon paikalla käymistä huolimatta tarjolla olevista nettipalveluista.

Lamppuni syttyi tuon kerran jälkeen. Havaitsin matkakorttini olevan ilman muovikuorta niin pieni, että se kulkee kätevästi pankkikortti­kotelossa, jossa on suojaus langatonta korttien kopioimista vastaan.

Lisäksi kannan mukanani Nyssen muovikuorta kestävämpää heijastinta, jolla voin pysäytellä busseja ja näkyä joka hetki.

Nysse-matkan voi toki maksaa myös mobiili­sovelluksella tai lähimaksulla. Olenkin pettänyt usein matkakorttiani niiden kanssa, sillä puhelin ja pankkikortti ovat aina mukana. Tyhmää on se, että maksan niillä matkasta 60 senttiä enemmän kuin matkakortin latauksella.

Myös Nyssen suosittelema kausilippu sataisi järjestelmän laariin. Todellinen vuosikustannus on niin lähellä Nyssen veloittamaa 395 euroa 360 vuorokaudelta, että kahden vyöhykkeen alueella ilo olisi turha. Elämän tarkoitus kun on muukin kuin Nysse-matkailu joka ainut päivä ympäri vuoden.

Hintaero maksuvälineiden välillä nyppii siksikin, että olen sitoutunut asiakas. Olen työmatkaillut busseilla neljännes­vuosisadan Tampereella. Ympäristöarvot vaikuttavat valintaani, enkä ole ainut, minkä huomaan ruuhkaisilla bussilinjoilla.

Olen lisäksi havainnut, että yhä useampi uusi asiakas matkustaa mobiililipulla tai lähimaksulla. Pitäisikö uuden asiakkaan hankkia matkakortti muovikuorineen? Hassu ajatus aikana, jona tavoite on roinassa päinvastainen.

Matkakortti on merkki menneisyyden järjestelmäuskosta. Todellisuudessa järjestelmän etu on rahan saaminen isona könttänä asiakkaalta, vaikka hän ei kaikkia matkoja tarvitsisi.

Kaupungin talousarvio kehyksessä vuodelle 2023 esitetään, että lippujen hintoja nostetaan viidellä prosentilla. Nyt on hyvä hetki suosia maksuvälineitä, jotka ovat asiakkailla aina mukana. Tämä, jos mikä olisi asiakas­lähtöistä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.