Tuhansien eurojen vuosittainen korotus sähkölaskuun on niin merkittävä, että lämmitysmuodon vaihtaminen tuntuu nyt vakavasti harkittavalta asialta, kirjoittaa Mika Jyrävä.

Aamulehti

Asun sähkölämmitteisessä omakotitalossa, joiden menekki on mediatietojen mukaan romahtanut sähkön hinnan jyrkän nousun myötä. Otsikoissa on puhuttu ostajia karkottavista hylkiötaloista.

Sillä on iso merkitys, paljonko kodin lämmittäminen maksaa. Sähköön menevä lisäkulu on jostakin muusta pois.

Muutin ensimmäisen kerran sähkölämmitteiseen asuntoon lähes 20 vuotta sitten. Tampereen Pispalassa oleva asunto oli ilmeisen energiatehoton, ensimmäisen talven sähkölaskut olivat järkytys. Vannoin, että se oli viimeinen kämppä tuolla lämmitysmuodolla.

Toisin kävi. Jokainen asuntoni on tuon jälkeen ollut sähkölämmitteinen. Vaikka sähkö on ollut nykytilanteeseen verrattuna naurettavan halpaa, en ole kuluttanut sitä yhtään enempää kuin on ollut pakko. Pispalasta pois muutettuani olen asennuttanut jokaiseen asuntooni ilmalämpöpumpun, jonka olen todennut matalan kynnyksen ratkaisuksi vähentää sähkönkulutusta ja pitää samalla koti asuttavana kesän helteilläkin.

Sähkönkulutus nykyisessä kodissani on maltillinen, kiitos viimeisen vuosikymmenen aikana tehdyn remontin, kahden ilmalämpöpumpun ja varaavan takan. Silti olen viime aikoina ehtinyt tuhansien suomalaisten tavoin miettiä, miten sähkön hinnan nousu ei iskisi niin lujaa.

Yli 25 000 suomalaista on syyskuun 2020 jälkeen hakenut valtionavustusta öljylämmityksestä luopumiseen ja vaihtanut joko kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. 4 000 euron valtionavustus toimii hyvänä kannustimena. Itse en ole oikeutettu tuohon tukeen, mutta kotitalousvähennystä perheeni voisi hyödyntää.

Aurinkopaneelit ovat yksi vaihtoehto. Olen myös alustavasti laskeskellut kaukolämmön kustannuksia, putki kun sattuu kulkemaan muutaman kymmenen metrin päässä talosta. Se ei olisi pieni investointi, talon sisälle olisi rakennettava kokonaan uusi putkien ja patterien verkosto.

Tällä hetkellä kaukolämmön hinta on Tampereella edullinen verrattuna sähkön hintaan, ja hinnan korotuspaineet ovat maltillisia. Tuhansien eurojen vuosittainen korotus sähkölaskuun on niin merkittävä, että lämmitysmuodon vaihtaminen tuntuu nyt asialta, jota kannattaa harkita vakavasti.

Edes se ei riitä, että sähkön hinta on moninkertaistunut viime vuodesta, vaan vielä joutuu jännittämään, kuinka usein sähkö ensi talven pakkasilla katkeaa.

Liiterissäni on nyt reilusti kuivaa puuta ja aggregaattikin ostettu. Näillä eväin mennään ensimmäinen poikkeustalvi. Minulle on tällä hetkellä aivan yksi lysti, kiinnostaako taloni ostajia vai ei, koska minulla ei ole minkäänlaisia myyntiaikeita. Pitemmällä aikavälillä energia-asiaan on kuitenkin löydyttävä järkevä ratkaisu. Ja meitä hylkiötalojen omistajia on monta.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.