Viimeinen toivo on, että jos uusi hallitus ajaa maan konkurssiin etsitään jälleen kerran tiukka pääministeri laittamaan lastentarha kuriin, kirjoittaa Sari Passaro kolumnissaan.

600. Onnistuisikohan Suomessa vähentää kansanedustajien määrä reiluun 130:een? Sunnuntaina Italian vaaleissa valitaan noin tuhannen sijaan 600 parlamentaarikkoa. Heistä 400 edustajanhuoneeseen ja 200 senaattiin. Viisi tähteä -liike onnistui edellisellä vaalikaudella yhdessä säästötavoitteessaan.

Aivopähkinä. Italia muuttaa usein vaalilakiaan. Nyt on vuorossa toista kertaa Rosatellumin kaava, joka on sekoitus suhteellista ja enemmistövaalia. Edustajainhuoneen varapuheenjohtaja Ettore Rosato loi mallin vuonna 2017 tarkoituksena saada vaaleille selkeä voittaja, jolloin hallituksen muodostus helpottuisi. Malli antaa vaalien menestyjälle etua. Näyttää että nyt, kuten myös vuonna 2018 hyötyjä on oikeisto.

Parlamentaarikoista 63 prosenttia valitaan suhteellisella ja 37 enemmistövaalilla. Enemmistövaalissa kultakin alueelta senaattiin ja parlamenttiin pääsee kumpaankin vain yksi eniten ääniä saanut. Vaaliliitossa enemmistöedustaja saa myös suhteellisen vaalin listalle annetun äänen.

Siinä sitä on äänestäjällä kopissaan pähkittävää keltaisen ja rosan lappunsa kanssa. Toisella niistä hän äänestää ehdokasta edustajanhuoneeseen ja toisella senaattiin. Ääni annetaan piirtämällä rasti puolueen valmiiksi antamille nimille.

Meloni. Italialla saattaa olla kohta pääministeri, joka vastustaa suosittua lastenohjelmaa, koska siinä on lapsella kaksi äitiä. Fratelli d´Italian johtaja Giorgia Meloni on kuin Päivi Räsäsen ja Jussi Halla-ahon risteymä. Halla-aho paitsi EU- ja maahanmuuttosyistä, myös siksi, että Meloni vastaa kritiikkiin yhtä kylmän kohteliaasti ja antaa itsestään fiksun kuvan. Samoin kuten aikanaan Halla-aholla, Melonilla on puolueensa ehdoton tuki. Hän on Jumalatar.

Se pelottavampi Meloni pitää puheita kuin Goebbels: ”Olen Giorgia, olen äiti, olen kristitty”. Meloni on koettanut hälventää puolueensa fasistileimaa ja vakuuttaa, että ei tee Italiasta Unkaria tai Puolaa. Hyvää hänessä on, että hän on Putinia vastaan.

Melonin kanssa liitossa ovat Lega Nord ja sen johtaja Matteo Salvini ja Italian Paavo Väyrynen eli Silvio Berlusconi ja Forza Italia.

Mattarella. Italiassa presidentillä ei ole paljoa valtaa, mutta sitä on tärkeissä kohdin. Hän voi torpata mahdottomat hallitusnimet. Ei siis ihme, että Sergio Mattarella valittiin puoliksi väkisin uudelleen presidentiksi. Hän yritti vetäytyä.

Muutos. Italian Veljet eli Fratelli d`Italia oli hetki sitten kolmen prosentin puolue ja kohta pääministeripuolue. Viisi tähteä koki saman toisinpäin ja hiipui eurooppalaisesta ihmeestä pikkupuolueeksi. Italiassa suuresta voi hetkessä tulla pieni ja toisinpäin.

Toiveikkuus. Kuten väistyvä pääministeri Marion Draghi sanoi eräässä puheessaan: ”Olen varma, että olipa seuraava Italian hallitus mikä tahansa, se ratkaisee ongelmamme.” No, jos ei muuta, niin kun Italia on taas konkurssin partaalla, nimitetään Draghin kaltainen kamreeri pääministeriksi laittamaan lastentarha kuriin.

Sari Passaro

Kirjoittaja asuu Italian Toscanassa.