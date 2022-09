Amsterdamissa pyöräilijä on kuningas – siihen on Tampereella vielä matkaa

Ratikkatyömaa on muuttanut tutun pyöräilyreittini työmaaviidakoksi. Kokemusta ei hyvällä tahdollakaan voi kutsua houkuttelevaksi, saati sitten sujuvaksi, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Kati Kalliosaari.

Aamulehti

Vierailin viime kesänä pyöräilijöiden paratiisissa Amsterdamissa. Alankomaiden pääkaupungissa on polkupyöriä enemmän kuin asukkaita, arviolta miltei miljoona. Vilkkaassa kanavakaupungissa pyöräilijöille on omat, sujuvat kaistansa. Työmatkoilla fillari onkin autoa selvästi suositumpi ja sukkelampi kulkupeli.

Kaupunkilaisista lähes puolet taittaa työmatkansa polkien, myös iltarientoihin amsterdamilainen suuntaa kaupunkipyörän selässä ykköset yllä. Pyörällä viedään lapset päivähoitoon ja kuljetetaan ruokaostokset, joko perävaunussa tai etuhaarukkaan viritetyssä laatikossa.

Liikenne on nopeatempoista ja pyöräilijät polkevat täyttä vauhtia, mutta kypärää eivät käytä kuin turistit. Pyörävuokraamon nainen selitti, että amsterdamilaiset kulkevat kahdella pyörällä kolmivuotiaasta lähtien, joten he eivät tarvitse kypärää. Amsterdamin liikenteessä pyöräilijä on kuningas, jota autotkin nöyrästi väistävät. Auta armias pelisäännöistä tietämätöntä turistia, joka eksyy hortoilemaan pyöräväylälle.

Myös Tampereesta tehdään nyt tohinalla pyöräilykaupunkia. Kaupunginhallitus hyväksyi vastikään 26-kohtaisen pyöräilyn kehittämisohjelman. Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä tamperelaisista 15 prosenttia taittaa pyöräilykaudella arjen matkansa polkien. Se tarkoittaa, että päivittäin tehtyjen pyörämatkojen määrän tulisi tuplaantua nykyisestä.

Pyöräliikenteen kehittämisohjelman visiona on, että pyöräily on Tampereella houkuttelevaa, sujuvaa ja turvallista. Pyörän pitäisi olla varteenotettava vaihtoehto kaikilla arjen matkoilla. Kuulostaa hyvältä! Pelkään kuitenkin pahoin, että pohjoinen ilmastomme lyö kapuloita rattaisiin. Siinä missä Amsterdamin talvi on leuto ja polkupyörä käypä kulkupeli ympäri vuoden, meillä Suomessa vain sitkeimmät sissit sotkevat paukkupakkasilla. Tiukkaa se tekee näin syksyn sateillakin.

Itse olen jo vuosikymmeniä taittanut työmatkani pyöräillen, tosin vain kesäaikaan. Mikä sen mukavampaa, kuin viilettää Paasikiventien pyörätietä Näsijärven maisemia ihaillen ja suven tuoksuja nuuhkien. Korona ja etätyöt kuitenkin tekivät työmatkapyöräilyyni pakollisen parin vuoden tauon.

Viime keväänä päätin virittää hyvän harrastukseni uudelleen vain saadakseni havaita, että ratikkatyömaa on muuttanut tutun pyöräilyreittini työmaaviidakoksi. Aiemmin niin selkeä ja suoraviivainen väylä oli pätkitty valkoisilla muoviaidoilla kiertoreiteille. Virkistävän polkupyrähdyksen sijaan jouduin sompailemaan stressaantuneena rakennustyömaalla.

Kokemusta ei hyvällä tahdollakaan voi kutsua houkuttelevaksi, saati sitten sujuvaksi, joten työmatkapyöräilyni saa pysyä tauolla edelleen.