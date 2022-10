Sienisokerin imeytymisongelma paukahti laakista riesakseni. Pahinta on, ettei se näytä lainkaan laantumisen merkkejä. Ymmärrän nyt, miltä urheilijoista tuntuu kilpauran päättymisen jälkeen, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Marjaana Karhunkorpi.

Aamulehti

Kirjasen alkulehteä koristaa kahvitahra, ja rispaantunut sidonta kielii siitä, miten opas kulki aikoinaan vuosia omistajansa saappaanvarressa. Ostin Mauri Korhosen Sienestäjän taskukirjan 40 vuotta sitten. Olin silloin 23-vuotias, ja koko 1980-luku merkitsi minulle vapaata pudotusta täydelliseen sienihulluuteen.

Opin jo lapsena löytämään ja syömään rouskuja. Nuorena aviovaimona halusin laajentaa sienitietouttani lajeihin, joita ei tarvitse ryöpätä. Opettelin Korhosen kirjan ulkoa, tutustuin säilöntätapoihin ja testailin erilaisia, tiettyyn lajiin perustuvia reseptejä. Kirjahyllyyn alkoi kertyä lisää sienikirjoja. Niistä avautui koko kolmannen metsästyksen mahtava maailma.

Oi niitä aikoja, kun herkkutatteja laivattiin metsistä kottikärryillä tai osuttiin saareen, jonka vanha koivikko hehkui keltaisena kuin aurinko. Kymmenen ämpärillistä kantarelleja kuului samaan saalissarjaan kuin saavillinen suppilovahveroita – ja kaikki tämä ilman hirvikärpäsiä.

Järjestin sienimaistajaisia, joissa ystäväni saivat tutustua makumaailman kirjoon. Sokkotestin voitti aina sammalen­täyteisten havumetsien kuningas, hienostuneen aromikas mustavahakas. Samalla runsassatoiset, jopa hivenen hyljeksityt lajit nousivat arvoasteikossa pykälän ylemmäs. Hyviä esimerkkejä ovat vauvoina poimitut nummitatit ja limaisen pintakelmunsa alta esiin nyljetyt nuoret voitatit.

Kirjoitan näitä rivejä suru sydämessä, sillä menetin syksyjeni riemut kolme vuotta sitten. Oksensin rajusti herkkutattiaterian jälkeen. Ilmeni, että kyse on trehaloosi-intoleranssista. Kyse on siitä, ettei sienisokeri trehaloosi pilkkoudu elimistössäni. Vaiva ei ole vaarallinen, mutta sen hoitomuoto on lohduton: vältä sieniruokia.

Sienisokeria on tavallista enemmän herkkutateissa, kantarelleissa ja orakkaissa. Esimerkiksi suppilovahverot, mustatorvisienet ja rouskut sisältävät edellisiä vähemmän sienisokeria.

En tajua, miten vaiva paukahti laakista riesakseni. Voiko kyse olla elimistön vanhenemisesta? En tiedä, ehkä. Minua on neuvottu paistamaan sieniä tavallista vähemmän ja hakemaan sillä tavalla omaa sietokykyäni. Ei onnistu. Jo ajatus sieniateriasta nostaa edelleen kuvotuksen pintaan. En ehkä pysty syömään sieniä enää koskaan.

Tänä syksynä sato on jäänyt kuulemma laihanlaiseksi, vaikka sopivin paikoin on saatu tosi komeitakin saaliita. En ole pystynyt tarkistamaan tilannetta. Pelkään osuvani jonkun maagisen apajan äärelle ja romahtavani siihen paikkaan. Tunnetta voi verrata tyhjyyteen, johon urheilija putoaa kilpauran päättymisen jälkeen. Mitä nyt?

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.