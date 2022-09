On hämmästyttävää ymmärtää, miten erilaista nuoruutta voi elää samassa pienessä merenrannan kaupungissa, kirjoittaa Laura Okkonen kolumnissaan.

Aamulehti

Minä olen Subutex-kaupungin kasvatti. Eikä minulla ollut siitä suurtakaan aavistusta.

Elokuussa julkaistiin toimittaja Laura Juntusen kirja Subutex-kaupungin kasvatit. Se kertoo raahelaisista pojista, joiden elämässä huumeet ottavat vallan. Juntunen kirjoittaa aiheesta hyvin läheltä, päähenkilönä on hänen ystävänsä Henkka.

Vuonna 1991 syntynyt Juntunen vietti teinivuotensa Raahessa. Samoin minä, vuoden 1991 lapsi, synnyin ja aikuistuin Raahessa. Subutex-kaupungin kasvatit todisti minulle, miten samalla kaupungilla voi olla kahdet kasvot.

Juntunen kertoo kirjassaan, että Raahe oli avainasemassa, kun Subutex valloitti Pohjois-Suomen. Subutexin katukaupan kulta-aika alkoi Raahessa 1990-luvun alussa ja se tuli jäädäkseen.

Nuoruutemme aikaan Raahen väkiluku pyöri noin 25 000 asukkaan tienoilla. Koulujen jälkeen minä olen soittotunneilla ja urheilutreeneissä. Samaan aikaan Henkka viettää aikaa kavereidensa kanssa tutustuen päihteisiin, tekee rötöksiä; elämä ja huumeet alkavat kietoutua yhä erottamattomammin toisiinsa. Silti Henkan tarinoissa on se sama hyytävä merituuli, samat koulujen pihat, samat nurmikentät kuin minunkin.

Yksi Juntusen kirjan ajatuksia herättävimmistä opeista on, että Henkka ei koskaan nähnyt itselleen toisenlaista tulevaisuutta. Kirja kertoo, että hänen lapsuutensa ei ollut helppo. Tarkkailuluokalla olo tuntui lyövän oman leimansa. Perhekoti oli Henkalle pelottava kokemus. ”Subutexissa oli ainut aikuisuus, jonka osasit itsellesi kuvitella”, kirjoittaa Juntunen jälkisanoissaan Henkalle. Tärkeää on vakavasti kysyä, miten yhteiskunta pystyy tavoittamaan nuoren ja auttaa kuvittelemaan uuden aikuisuuden. Miten voimme tarjota uusia unelmia, kun muutos näyttää jo nuorena toivottomalta?

Toinen muutosta huutava kohta liittyy kasvatusasenteisiin, joita nuori Henkka on kohdannut. Huono käytös on hakattava pojasta pois. Koulussa huono menestys riippuu vain siitä, ettei yritä tarpeeksi. Toivon todella, että viimein näistä toivottomista ajatuksista on päästy eroon ja jokainen pieni oppilas saa apua esimerkiksi keskittymisen ongelmiin. Jokaisella on joku, joka uskoo, että sinä olet hyvä, sinä onnistut.

Jälkisanoissaan Juntunen kertoo muistavansa merkittävän käänteen. Yhdessä he viettivät juhannusta Raahessa. Juhlat jatkuivat autokyydille Kalajoelle, ja siellä Henkka piikitti ensimmäisen kerran. Ennen auton starttia Raahesta koitti kuitenkin Juntusen kotiintuloaika. Ei vaihtoehtoja, oli mentävä.

Kuinka ollakaan: rajat todella ovat suurta rakkautta.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.