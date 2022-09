Osaisitko sinä elvyttää? Tärkeintä on tehdä ensiaputilanteessa edes jotain

Ensiapukurssilla opitut asiat alkavat unohtua kolmen kuukauden kuluttua. Siksi olisi tärkeää ylläpitää ensiaputaitojaan vaikka Youtube-videoiden avulla.

Kävin juuri ensiapukurssin ja muistin, mitä olin unohtanut. Kuulemma ensiapukurssilla opitut asiat alkavat hiipua muistista kolmen kuukauden kuluttua. Kurssin tärkein oppi oli, että tee jotakin. Se auttaa enemmän kuin tumput suorana seisominen.

Jos löydät tajuttoman henkilön, yritä ensin herätellä. Ellei hän herää, soita hätäkeskukseen ja laita puhelin kaiuttimelle, jotta kätesi jäävät vapaiksi. Laita henkilö selälleen ja tarkista, hengittääkö hän.

Ojenna päätä leuasta nostamalla, jotta hengitystiet avautuvat. Pulssia ei nykyään edes yritetä etsiä. Sen sijaan hengitys kertoo, toimiiko sydän vai ei. Me kurssilaiset huomasimme, miten vaikea hengitystä on tuntea, vaikka potilaan nenän eteen asettaisi poskensa, jossa on herkkä tunto.

Jos henkilö hengittää, hänet pitää asettaa kylkiasentoon.

Harjoittelimme myös sydäniskurin eli defibrillaattorin käyttöä. Lähimpien sydäniskurien sijainnit voi katsoa 112-sovelluksesta kohdasta Palvelut, sieltä Terveysneuvonta ja ensiapu ja sieltä Sydäniskurit.

Yksityiset henkilötkin voivat rekisteröidä defibrillaattorinsa palveluun.

Sydäniskuri antaa iskun vain, kun se analysoi potilaan sitä tarvitsevan. Vahinkoa siis ei voi tehdä. Sydäniskuri myös neuvoo koko ajan puheella. Silti ei olisi kenellekään haitaksi katsoa Youtubesta videota, miten sydäniskuria käytetään.

Sydäniskurilla pyritään käynnistämään pysähtynyt sydän. Lisäksi pitää antaa painelu-puhalluselvytystä, jotta saadaan pumpattua verta autettavan aivoihin. Olin unohtanut senkin, miten tätä elvytystä annetaan: kämmentyvi rintalastan päälle, toinen käsi päälle ja kyynärpäät suorina 30 painallusta ja sen perään kaksi puhallusta.

Tahti on likimain sama kuin Bee Geesin Stayin’ alive -kappaleessa, sata painallusta minuutissa. Vauvalle riittää paineluun kaksi tai kolme sormea.

Sain palautettua muistiini myös, että lapsen ja hukkuneen elvytys aloitetaan puhaltamalla viisi kertaa.

Olin unohtanut senkin, että tukehtuva henkilö pitäisi saada pystyyn ja taivuttaa tämän ylävartaloa eteenpäin. Sitten viisi vahvaa lyöntiä lapaluiden väliin. Ellei esine tule hengitysteistä pois ja jos olet yksin, pitäisi soittaa hätänumeroon.

Sitten jatketaan Heimlichin otteella, josta myös löytyy Youtubesta hyviä oppivideoita.

Harjoittelimme laittamalla nyrkin autettavan pallean päälle, toisen käden nyrkin päälle ja kiskaisemalla taaksepäin. Tositilanteessa veto olisi voimakas, mutta harjoitellessa palleaa ei pidä painella.

Minulle oli uutta tietoa, että Heimlichin ote pitäisi tarvittaessa toistaa viisi kertaa. Ja taas viisi lyöntiä lapojen väliin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.