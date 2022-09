Main ContentPlaceholder

Kolumnit | Kolumni

Yritetään muistaa myös ilmaston lämpeneminen

Vaikka meitä koetellaan nyt monesta suunnasta, on hyvä muistaa, että kriisejä on ollut ennenkin ja niistä on selvitty. Ilmaston lämpeneminen on kuitenkin kriisi, joka on jäänyt taka-alalle, vaikka sen vaikutukset ihmiskunnan kohtaloon ulottuvat kaikista kauimmaksi tulevaisuuteen.

Viimeksi kuluneiden viikkojen ajan median huomio on keskittynyt paljolti energiakriisiin ja sen ruotimiseen, miten sähkön hinnan raju nousu vaikuttaa ihmisten elämään. Kun EU:n Copernicus Climate Change -ilmastopalvelu (C35) kertoi viime viikolla, että viime kesä oli mittaushistorian kuumin Euroopassa, tieto kuitattiin tiedotusvälineissä pikku-uutisena. Kokonaan uutisoimatta Suomessa jäi Science-lehdessä viime viikolla julkaistu hälyttävä tutkimustulos, jossa tutkijat enteilivät tiettyjen maapallon ja ympäristön osajärjestelmien olevan jo hyvin lähellä kriittistä pistettä tai jopa ylittämässä sitä. Tutkijat käyttävät termiä ”tipping point”. Se tarkoittaa peruuttamatonta muutosta, jonka jälkeen tietty luonnon osajärjestelmä keikahtaa kriittisen pisteen yli. Keikahduspisteen ylittämisen jälkeen järjestelmä ruokkii itse itseään eikä ihminen pysty enää tilannetta omilla toimillaan korjaamaan. On ymmärrettävää, että Ukrainan sota, energiakriisi ja kuningatar Elisabet II:n kuolema ovat tapahtumia, jotka ihmisiä koskettavat ja kiinnostavat. Charles III kuitenkin jatkaa hallitsemista Elisabetin jälkeen, energiakriisi toivon mukaan selätetään ennemmin tai myöhemmin, ja Ukrainan sotakin todennäköisesti päättyy joskus. Ihmisen toiminnan vauhdittama maapallon ilmaston lämpeneminen on kuitenkin tykönämme hamaan tulevaisuuteen, sillä tahti ei ole suinkaan hidastumassa, päin vastoin. Euroopan kuivuuden on sanottu olevan pahin 500 vuoteen. Portugalissa mitattiin heinäkuussa 47 asteen lämpötiloja. Myös Englannissa ylitettiin kesällä 40 astetta. Suomessa mitattiin yli 30 asteen lämpötiloja vielä elokuun puolivälin jälkeen. Sellaista ei ole tapahtunut vuosikymmeniin. Elokuun lämpöennätys Euroopassa rikottiin isolla marginaalilla, peräti 0,4 celsiusasteella edelliseen ennätykseen verrattuna. Myös maailmanlaajuisesti elokuun keskilämpötila oli reippaasti korkeampi kuin vuosien 1991-2020 keskiarvo. Vaikka meitä nyt koetellaan monesta suunnasta, ei unohdeta maapallon ilmaston lämpenemistä. Mitä useampi globaalin ilmastojärjestelmän osasista kriittisen pisteen yli keikahtaa, sitä vaikeampaa meidän on tuleviin isoihin muutoksiin sopeutua. Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.