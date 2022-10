Lapsena sovittiin, että ystävyys kestää kaiken ja jatkuu aina. Myöhemmin joutuu huomaamaan, ettei se aina ole mahdollista.

Aamulehti

Jotkut päättyvät räiskyen, jotkut hiipuvat huomaamatta ja jotkut ystävyyssuhteet jäävät vähemmälle huomiolle, vaikka kumpikaan ei sitä haluaisi.

On eri kaupunki tai maa, täysin erilaiset ystäväpiirit, perhe-elämää ja niitä kuuluisia ruuhkavuosia. Joskus elämäntilanne on sellainen, ettei yhteydenpidolle vain tunnu löytyvän aikaa. Toisen kanssa haluaisi olla tekemisissä paljon enemmän, mutta elämät vievät eri suuntiin.

Osan on ehkä tarkoitus kulkea elämässä mukana vain hetki tai jakaa tietty ajanjakso. Teini-iän sydänystävän kanssa jaettiin jokaisen päivän tapahtumat, ihastukset ja ensimmäinen humala, kierrettiin festivaalit ja yhteisen suosikkibändin keikat. Ystävyys jäi siihen elämänvaiheeseen. Hän oli erottamaton osa kasvukipuja aikuiseksi, mutta emme osanneet aikuistua yhdessä.

Jotkut taas kävelevät elämästä dramaattisesti ovet paukkuen. Kaveruus päättyy hetkessä ja tunteita kuohuttaen. Myöhemmin yhteisten hetkien miettiminen hymyilyttää, vaikkei ystävyys enää syttyisikään uudelleen.

On myös niitä, joiden piti lähteä jo nuorena. Muistan ehkä aina iltavuoron keskeyttäneen puhelun ja sitä seuranneet ajatukset, miksen ehtinyt sinne viimeisille syntymäpäiville ja miksei hän koskaan alkanut käyttää turvavyötä.

Joskus ystävyydessä roikkuu kiinni väkisin, vaikkei se enää tunnu hyvältä. Toisesta ei vain millään tahtoisi luopua. Meidänhän piti olla ystäviä aina. Lapsena mietittiin, miten istutaan vierekkäin keinutuoleissa sitten joskus vanhana ja nauretaan hölmölle eletylle elämälle. Sitten yhtenä päivänä havahtuukin siihen, ettei toisen kanssa enää olekaan yhtä luontevaa ja helppoa tai huomaa, että yhteydenpito väsyttää ja tuntuu imevän kaikki voimat.

Toinen ehkä pitää yhteyttä vain, kun hänelle sattuu sopimaan tai on kiinnostunut vain omista kuulumisistaan. Tai sitten huomaamatta syntyneet ristiriidat kalvavat hitaasti kiilaa väliin. Mielessään miettii, koska tästä tuli tällaista, muttei osaa vastata.

Joku joskus kysyi, voiko ystävyydestä erota. En tiedä, en ole koskaan eronnut. Parisuhteen olen osannut päättää, mutta ystävyys tuntuu jotenkin pyhältä, sellaiselta, josta ei lähdetä. Totta on, että toisin kuin sukulaissuhteen, ystävyyssuhteen katkaiseminen on mahdollista. Ehkä se on joskus jopa aivan oikea ratkaisu.

Ystävien määrällä on tutkimusten mukaan taipumusta vähentyä iän myötä. Tiedetään myös, että ystävyydessä keskeistä on luottamus, tieto siitä, että toinen auttaa tarpeen tullen, ja tunne tasapuolisuudesta.

Jokainen ystävyys on jättänyt jäljen: ne, joista joutui luopumaan ja ne, joita ei horjuta aika, 8 000 kilometrin välimatka tai se, ettei kuulumisia jaeta viikoittain.

Kirjoittaja on Aamulehden tuottaja.