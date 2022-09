Elämme energiakriisin varautumisvaiheessa, kun ei tarkasti tiedetä millaista arki on talvella – Todellisessa kauhussa ja puutteessa eletään vain Ukrainassa

Arki on aina näyttänyt, että osaamme sopeuttaa elämämme sellaiseksi, että pärjäämme, kirjoittaa Aamulehden toimituspäällikkö Kimmo Koski.

Sähkö loppuu ja edessä on tuntien sähkökatkoja, sähkön hinta tulee olemaan historiallinen, emme pärjää, yritykset kuihtuvat ja taantuma tulee. Tarvitaan valtio apuun.

Voi voi. Aijai.

Elämme nyt kauhukuvien maalailuvaiheessa, jossa elämää ennustetaan negatiivisten mallien kautta. Se on hyvin inhimillistä, kun emme ei tiedä tulevasta. Varautuminen on alkanut, ja Suomessa tällaisiin asioihin suhtaudutaan haudanvakavasti. On helpompi mennä kohti tuntematonta kauhun kautta. Ei tule ainakaan yllätyksiä.

Kukaan ei kuitenkaan tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Voi ennustaa ja arvuutella, mutta jokainen kriisi lopulta eletään läpi.

Muistatko vielä koronapandemian alun? Erilaisia uhkakuvia oli paljon ja toimenpiteet olivat radikaaleja. Pandemia kuitenkin opetti, että ihminen keksii ratkaisuja enemmän kuin ennakkoon ajatellaan. Lisäksi olemme todella sopeutuvaa sorttia.

Jokaisen arki ja rahankäyttö muuttuu, kun ympäröivä todellisuus menee uuteen asentoon. Voi kuitenkin perustellusti jo kysyä, että onko koko inflaatio- ja hintakeskustelu irrottautunut todellisuudesta.

Mitä jos käykin näin?

Sähkön spekulatiivinen johdannaiskauppa saadaan rauhoitettua ja luottamus markkinoille palaa.

Saksan maakaasuvarastot saadaan täyteen. Kaasun ja sähkön hinnan yhteys erotetaan koko Euroopan laajuudella tai sähkön hinnalle tulee selkeä hintakatto.

Inflaatio hyytyy, kun energian hinnannousu loppuu. Ilmiö näkyy öljyssä. Polttoaineiden hinnoissa olisi jo varaa tulla enemmänkin alas.

Kotitalouksien ja yritysten energiankulutus sopeutuu vallitsevaan tilanteeseen, kun kriisitietoisuus on huipussaan.

Uutta energiantuotantoa rakennetaan nopeasti, ja Suomessa Olkiluoto 3 toimii. Eilen kerrottiin, että laitos on jo valmis kokeiltavaksi täyden tehon ajoon.

Tulee lämmin talvi, kuten ensimmäinen ennuste kertoi. Sen mukaan Suomessa voisi olla 0,5–2 astetta lämpimämpää kuin keskimäärin.

Jos suurempi osa edellä mainituista toteutuu, voikin arki olla talvella suunnilleen normaalia. Toki voi olla toisin. Ensi keväänä täytyy palata syyskuuhun 2022 ja tutkia, miten ennustukset toteutuivat. Oltiinko inhorealisteja vai ei?

Tärkeintä on muistaa, että oikea kylmä ja kauhea talvi on edessä vain Ukrainassa.

Me muut maksamme Venäjän kanssa tehdyt virheet arjen kallistumisella. On meidän vuoromme sopeutua ja kestää sodan hinta.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.