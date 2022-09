Useimmilla keskituloisilla suomalaisilla on varaa uusiin vaatteisiin, kodinkoneisiin ja remontteihin, joita ei välttämättä tarvitse. Miten käy, jos tilanne muuttuu huonommaksi? Tätä kysyy Aamulehden toimittaja Tiina Vuorimäki.

Mummoni hääpuku oli musta, koska sitä käytettiin myöhemmin juhlapukuna. Loppuunkäyttö oli arkivaatteena ja matonkuteena.

Hän oli maatalon tytär – eikä suinkaan kylän köyhimpiä – silti elintaso oli paljon matalampi kuin minulla.

Entä jos meillä kaikilla on edessä tuntuva elintason lasku?

Useimmilla keskituloisilla suomalaisilla on ollut varaa uusiin vaatteisiin, kodinkoneisiin ja remontteihin, joita ei välttämättä tarvitse. Rahaa on riittänyt monella myös kahviloihin ja ravintoloihin. Moni asia muuttuu, jos kukkaronnyörit on laitettava niin tiukalle, että rahoja voi käyttää vain välttämättömiin hankintoihin.

Mitä tapahtuu, jos talvella ei ole varaa muuhun kuin ruokaan, energiamaksuihin ja lainankorkoihin?

Maailmantalous on lipsumassa taantumaan tulevana talvena samalla kun inflaatio jatkuu ylikorkeana. Energiahintojen nousu ylläpitää inflaatiota ja leikkaa ostovoimaa etenkin Euroopassa, kirjoittaa on suomalainen kestävään kehitykseen erikoistunut sijoitus- ja asiantuntijayhtiö Korkia markkinakatsauksessaan.

Omien huolien lisäksi keskituloinen harvoin miettii niitä, jotka jo nyt elävät vähillä rahoilla. Miten he pärjäävät? Suomessa on lähes 700 000 pienituloista.

Korkian mukaan on todennäköistä, että nyt globaali taantuma on lyhytkestoinen eli kaksi–kolme kvartaalia ja vakavuudeltaan lievä. Jos talouspolitiikan toimijat kuitenkin epäonnistuvat toimissaan taltuttaa inflaatiota ja inflaatio-odotuksia, niin kasvunotkahdus voi selvästi pahentua, markkinakatsauksessa varoitetaan.

Entä jos elintaso laskee vuosia? Jos tilanne menee niin pahaksi, että ison joukon pitää tinkiä ruuastakin? Tuleeko mellakoita?

Maailmantilanne saa miettimään tällaistakin tulevaisuudennäkymää.

Monin paikoin ruokapula on jo totta. Viime vuonna nälkää arvioitiin kärsivän noin 828 miljoonan ihmisen. YK:n heinäkuussa julkaistu globaali ruokaraportti maalaa synkän kuvan maailmasta, jossa ruoka ei tavoita nälkäisiä suita ja terveellinen syöminen on etuoikeutettujen herkkua.

Minun hääpukuni oli valkoinen, eikä sitä ole käytetty myöhemmin kertaakaan.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.