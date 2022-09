Jos nyt alkaisi sijoittaa 200 euroa kuussa ja saisi vuosittain 7 prosentin vuosittaisen tuoton, olisi 30 vuoden päästä kasassa yli 230 000 euroa.

”Älä koskaan sijoita enempää kuin olet valmis menettämään.”

Tämä valitettavan yleinen sijoitusoppi on osasyy siihen, että lukuisat suomalaiset eivät vaurastu, vaikka mahdollisuus olisi. Neuvo lähtee siitä, että kaikki menee totaalisesti pieleen, mikä saa monet varomaan sijoittamista.

Sijoittaja voi tietysti menettää isojakin omaisuuksia – vaikkapa pörssissä. Jos osti 3. tammikuuta sata Nokian Renkaiden osaketta, ne maksoivat noin 3 400 euroa. Tätä kirjoitettaessa niiden arvo on enää hieman yli tuhat euroa.

Riskit voi kuitenkin minimoida hajauttamalla. Jos esimerkiksi ostaa useiden eri toimialoilla ja eri maissa toimivien isojen ja vakaiden yhtiöiden osakkeita, ei käytännössä voi menettää kaikkia sijoittamiaan rahoja. Pörssiyhtiöiden konkurssit ovat harvinaisia.

Osakkeiden merkittävä arvonnousu on toinen asia etenkin nykyisessä taloustilanteessa. Yksittäisten osakkeiden poimiminen on helposti arpapeliä, ellei ole hyvin perehtynyt yhtiöihin, niiden tulevaisuudennäkymiin, markkinaan ja osakkeiden hintatasoon.

Riskiä voi pienentää entisestään. Kun sijoittaa kuukausittain matalakuluisiin indeksirahastoihin, hyötyy pitkällä aikavälillä korkoa korolle -ilmiöstä. Tämä on se oikea sijoitusoppi, jota Suomessa pitäisi jakaa jo peruskoulussa kaikille.

Muutaman vuoden aikajänteellä indeksirahastoissakin voi menettää rahaa, mutta kun puhutaan kymmenistä vuosista, se on äärimmäisen epätodennäköistä. Oletetaan, että osakkeet tuottavat pitkällä aikavälillä keskimäärin 7 prosenttia vuodessa. Jos nyt alkaisi sijoittaa 200 euroa kuussa ja saisi vuosittain 7 prosentin vuosittaisen tuoton, olisi 30 vuoden päästä kasassa yli 230 000 euroa, josta tuoton osuus olisi yli 160 000 euroa.

200 euroa kuussa on paljon rahaa etenkin nyt. Asumisen, energian ja ruuan hinnat nousevat huimasti. Sijoittaa voi kuitenkin pienemmilläkin summilla. Sijoittajien määrä on kasvanut viime vuosina Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 jo noin 1,7 miljoonaa henkilöä omisti sijoitusrahastoja tai kotimaassa noteerattuja pörssiosakkeita. Etenkin osakesäästötili on kasvattanut sijoittajien määrää.

Tällä hetkellä markkinatilanne on vaikea ja täynnä uhkakuvia. Toivoa sopii, että suomalaisten into sijoittaa ei romahda. Jos nyt ostaa pörssiosakkeita, niiden arvo ei välttämättä ole plussalla kahden vuoden päästä. Siksi ei välttämättä kannata sijoittaa rahoja, joita tietää tarvitsevansa lähivuosina. Pitkäjänteinen ja säännöllinen sijoittaminen kuitenkin kannattaa. Kun ostaa osakkeita tai rahasto-osuuksia tietyllä summalla joka kuukausi, saa niitä huonoina aikoina enemmän. Kun tätä jatkaa kymmeniä vuosia, ei riskiä käytännössä enää ole.

