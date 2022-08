Päivän puheenaihe ovat kohoavat energian hinnat ja ensi talven sähkölaskut. Omakotiasujalle lisälasku voi olla tuhansia euroja ja keskituloinenkin joutuu miettimään, mistä säästää.

Kun kaksi omakotiasujaa kohtaa, päivän puheenaihe on ensi talvi ja kohoava energian hinta. Kaikki miettivät, mistä voi säästää tai selviääkö laskuista, jos sähkön hinta nousee, kuten on pahimmillaan arvioitu.

Vaikka siirtomaksut pysyvät ennallaan, omakotitalossa lasku on helposti tuhansia euroja. Omankin talouteni määräaikainen ja edullinen sähkösopimus on päättymässä. Jos uuden sopimuksen hinta on kolminkertainen, hinnankorotus on vuodessa yli 2 300 euroa veroineen. Kaltaiselleni keskituloiselle tilanne ei ole ylitsepääsemätön mutta kirpaisee ja tarkoittaa, että sähkönkulutustottumukset joutuvat suurennuslasin alle.

Eniten sähkön hinnan korotus osuu heihin, joilla on jo valmiiksi vaikeaa. Pienituloisia on suomessa noin joka kymmenes aikuinen ja lapsi. Tilastokeskuksen mukaan pienituloisten aikuisten osuus oli vuonna 2020 12,5 prosenttia ja lasten 11,6 prosenttia. Kotitalous on köyhä, jos sen nettotulot ovat alle 60 prosenttia väestön keskimääräisestä tulotasosta. Tilastokeskuksen mukaan yhden hengen taloudessa laskennallinen summa on 15 736euroa vuodessa eli 1 311 euroa kuukaudessa vuonna 2020.

Kokonaisuus olla katastrofaalinen, kun muutkin elinkustannukset ovat kohonneet.

Taustalla on myös koronakriisi, joka Lastensuojelun keskusliiton selvityksen mukaan lisäsi kolmasosassa lapsiperheistä talousvaikeuksia.

Energianhinnan nousun vaikutusten helpotukseksi on esitetty sähkön arvonlisäveron (alv) alennusta 10 prosenttiin nykyisestä esimerkiksi 24 prosentista. Lisäksi kotitaloudet maksavat sähköveroa 2,79 senttiä kilowattitunnilta. Alv:n alennus ja sähköveron poisto voivat tuoda helpotusta, mutta jos talous on jo valmiiksi äärimmilleen viritetty, voi olla, ettei sekään riitä.