Jos olet sitä mieltä, että pääministeri juhlikoon, älä perustele sitä sillä, mitä tavan kansalainen tekee.

Aamulehti

”Ovat sitä äijätkin politiikassa juoneet viinaa ja juhlineet. Hepä vasta ovatkin. Muistellaan vaan entisiä Kekkosen aikoja.”

En ota tässä kolumnissa kantaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) biletysvideoihin ja niistä nousseeseen keskusteluun enkä yritä kertoa, onko Marinin käytös ollut arveluttavaa tai tuomittavaa vai ei.

Mutta kritisoin joitakin niitä perusteluja, joilla hänen käytöstään on puolustettu. Kahvipöytäkeskusteluissa ja sosiaalisessa mediassa on nyt oikeutettu pääministeri Marinin toimintaa sillä, että ”näin on ennenkin tehty, niin ovat miehetkin aina tehneet”. Ei se, että ennen vanhaan miehet ovat tehneet jotakin kenties kyseenalaista, oikeuta tänä päivänä naisia tekemään sitä samaa. Päinvastoin, ei naisten eikä miesten pidä enää toimia mahdollisesti hapantuneiden tai virheellisten toimintamallien mukaan.

”On sitä ennenkin tehty” -perustelullahan voisi oikeuttaa mitä vain.

Työkavereiden pyllyjä voisi lupia pyytelemättä yhä nipistellä ohi kulkiessaan tai ainakin pikkujouluissa bailatessa. Niinhän sitä on ennenkin tehty.

Julkisten laitosten ja yksityisten yritysten urakoita ja hankintoja voisi yhä jaella sillä perusteella, kuka antaa mukavimmat pikku lahjukset. Niin on ennenkin välillä tehty.

Työpaikoilla voisi huojua vähän humalassa, koska niin sitä ovat jotkut ennenkin tehneet.

Pomopaikoille voisi yhä valita vain miehiä, koska sillä tavoinhan ne on ennenkin täytetty.

Ja se n-sana. Onhan sitä ennenkin käytetty.

Ja niin edelleen.

Jos haluaa olla uudistusmielinen, tuulettaa asenteita ja karistaa epäreiluja toimintamalleja, ei voi yhtäkkiä peruuttaa ja ottaa turvakseen lausetta ”niin on ennenkin tehty”.

Jos siis haluaa puolustaa Marinin oikeutta juhlimiseen ja alkoholinkäyttöön, pitää käyttää muita perusteluja. Sellaisia, jotka kestävät tarkastelun.

”Minäkin olen bilettänyt.”

Siinä toinen, nyt paljon viljelty tapa puolustaa pääministerin juhlimista. Sekään ei pidä merivettä. On eri asia, kun minnamyyjä tai ilkkainsinööri tekee jotakin kuin että sen tekee maassa suurta valtaa käyttävä pääministeri. Häntä arvioidaan ja kuuluukin arvioida eri kriteerein.

Kun ottaa vastaan tehtävän esimerkiksi presidenttinä, piispana, poliisipäällikkönä tai pääministerinä, samalla ottaa vastaan minnamyyjää suuremman vastuun ja tilivelvollisuuden omasta käytöksestään.

Jos siis olet sitä mieltä, että pääministeri juhlikoon, älä perustele sitä sillä, mitä tavan kansalainen tekee.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.