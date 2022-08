On tärkeää uutisoida Haminan mursusta

Erilaisten eläinyksilöiden edesottamuksista uutisoiminen on tärkeää muutenkin kuin pelkän viihdearvon vuoksi, väittää toimittaja Katri Keskitalo.

Ori jää ojaan jumiin, labradorinnoutaja petkuttaa pelastajiaan, maitovalas eksyy Seine-jokeen Ranskassa, Haminan rannoille saapuu mursu... Onko uutismedioiden tarpeellista kertoa yksittäisten eläinten edesottamuksista? Minusta on, muttei suinkaan silkan viihdearvon vuoksi.

Eläinuutisia pidetään usein niin sanottujen kovien uutisten keventäjinä, hupsunvirkistävinä kertomuksina, joilla puhdistaa ”oikeiden”, vakavien uutisten mustaama paletti. Pihalta kadonneen kilpikonnan etsintäoperaatio on kuin pieni keidas keskellä maailmanpaloa – ja sellaisten löytäminen tässä maailmantilanteessa on tietysti elintärkeää – mutta on se niin kovin paljon muutakin.

Kun eläimistä uutisoidaan muulloinkin, kun vain erilaisten elinkeinomuotojen yhteydessä, ovat eläimet muutakin kuin pelkkiä resursseja. Kun porilaisen asuintalon pihalle ilmestyy yhdeksän lehmää, nähdään naudat muinakin kuin pihveinä pakastealtaissa. Eläinhän on tällöin kulkenut aivan omatoimisesti, ilman inhimillistä johdatusta. Uutisen keskiössä on siis itsenäinen toimija.

Toimijaksi kuvattu eläin yltää miltei ihmissilmän tasolle. Se muistuttaa meitä siitä, että lopulta olemme vain yksi toimija muiden joukossa, vain yksi eläin tässä yhteistyöllä toimivassa ympäristössä. Toimijuus antaa eläimellekin kasvot ja sitä kautta oikeuden arvokkaaseen elämään. Tämä oikeus unohtuu useimmiten etenkin niin sanottujen tuotantoeläinten ja luonnoneläinten kohdalla. Toimijuus tekee siis resurssista kanssaeläjän, ratikan ajolankaan sotkeutuneesta lokista kaupunkilaisen, jonka tarpeet kannattaa myös ottaa huomioon kaikelle elävälle oikeudenmukaista tulevaisuutta suunniteltaessa.

Toki uutisten eläintoimijat ovat silti yleensä aina ihmiseen nähden alisteisessa asemassa, yleensä joko autettavina tai omistettuina, mutta on sekin parempi kuin silkaksi luvuksi typistyminen. Uutisia kirjoittavat ja eläimistä kertovat ihmiseläimet ovat usein kahlittuja katsomaan muita enimmäkseen vain omasta lajityypillisestä näkökulmastaan.

Eläinuutiset ovat siis tärkeitä muutenkin kuin pelkän ilahduttavuutensa ansiosta. Ne muistuttavat meitä maapallon säilymisen kannalta erittäin olennaisesta lajiyhteiselosta. Ja siksi jutut Haminan mursusta voi nähdä muunakin kuin lomakauden uutishiljaisuudesta ponnistavan klikkijournalismin ilmentyminä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.