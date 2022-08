Virkistyksen kaipaaminen päättyi pankkikortin kuolettamiseen ja jännitykseen siitä, paljonko uusia veloituksia vielä voi ilmaantua, kirjoittaa toimittaja Tiina Ellilä.

Aamulehti

Sinä hetkenä taisin kaivata hiukan taukoa arjesta. Selasin sängyssä sosiaalista mediaa, ja törmäsin virkistävään paistinpannutarjoukseen. Tiedän, pari euroa kuulostaa ihan liian halvalta, mutta ajattelin kokeilla kesäloman alussa onneani.

Kuvassa oli paistinpannupakkauksia, joissa oli lappu, jossa luki Amazon. Alla oli kommentteja ihmisiltä, jotka olivat epäilleet tarjousta huijaukseksi, mutta jotka kuitenkin olivat saaneet ”Amazonilta” pannunsa.

Tilausvahvistusta ei tullut, enkä saanut paistinpannuja. Sen sijaan huijausfirma laskutti tililtäni parin euron lisäksi vähän myöhemmin myös yli 70 euron luvattoman veloituksen. Tein luottoyhtiölle reklamaation, jotta saisin kadonneet rahani takaisin. Reklamaatiojono on pitkä, ja käsittelyssä saattaa mennä pankin mukaan kuukausia.

Ehkä huijausfirman taktiikkana on viedä alkuun pienehköjä summia, joita tilinomistaja ei välttämättä heti huomaa.

Pankin mukaan ainut vaihtoehto oli kuolettaa kortti, koska luottokorttitiedot olivat joutuneet vääriin käsiin. Kuoletus yleensä auttaa, mutta joskus käy kuulemma niinkin, että perusteettomat veloitukset jatkuvat myös uudelta kortilta.

Tuttu it-asiantuntija kertoi, että riskinä on myös, että ennen korttini kuolettamista huijarifirma on saattanut tilata luottokorttitiedoillani tavaraa. Toinen riski on identiteettivarkaus. Varas saattaa ottaa velkaa tai hakea luottokortteja nimen, osoitteen, syntymäajan, puhelinnumeron tai henkilötunnuksen avulla.

It-tuttu kehotti pitämään silmät auki siltä varalta, jos saisin omituisen laskun tai ilmoituksen osoitteenmuutoksesta.

Firma ei todellakaan ollut lopulta Amazon.com. Pankkitiedoista näkyvällä veloittajan verkkosivulla on ikuinen talvi eli sivu on pelkkää tyhjää. Tein Facebookille ilmiannon huijarifirmasta.

”Yritykselle” on ilmoitettu osoite ”Helsingissä”. Yrityksen Facebook-sivulla ilmoittamaa kännykkänumeroa ei löydy numerotiedustelusta.

Kysyin poliisin valtakunnallisesta neuvontapuhelimesta 0295 419 800, voiko ”firman” numeroon soittamisesta mennä jokin jättiveloitus. Poliisin mukaan ei voi koskaan tietää eikä soitto siksi kannata.

It-tutun mielestä varkaan yhteystiedot ovat melko varmasti ansa, jolla lypsetään lisää rahaa ja ehkä myös lisätietoa.

Pankkivirkailija huokasi, että luottokorttihuijauksia on pilvin pimein ja tällaisia tapauksia on todella vaikea selvittää. Poliisin mukaan selvittäminen on vaikeaa, sillä huijatut rahat saattavat päätyä toiselle puolen maailmaa, kuten Kiinaan, Intiaan tai Singaporeen.

Rikosilmoitus kannattaisi kuulemma kuitenkin tehdä, jotta tapaus pääsee tilastoihin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.