Jo lyhyt aikajänne näyttää suojaavan sijoittajaa, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Henriikka Korte.

Aamulehti

Sijoittaja on saanut viime kuukausina kokea pörssissä vuoristoradan. Yhtiöiden arvo Helsingin pörssissä on sahannut vuoroin ylös ja alas. Nopeita käänteitä kuvastaa se, että tämän kolumnin kirjoitushetkellä perjantaina 5. elokuuta Helsingin pörssin yleisindeksin päiväkehitys on pakkasella, mutta viikon ja kuukauden kehitys plussalla, kolmen ja kuuden kuukauden kehitys taas miinuksella.

Ralli on osoittanut todeksi ainakin kaksi sijoitusasiantuntijoiden toistelemaa ohjetta hajauttamisesta. Ensimmäinen niistä koskee aikaa. Sijoittaja, joka on tankannut rahojaan pörssiin vähitellen, esimerkiksi jokaisena palkkapäivänään vuoden ajan, on todennäköisesti osunut sekä huippuun että pohjaan ja välimaastoon. Kun sijoittaja on toiminut näin, rajujen kurssiheilahtelujen vaikutus laimenee.

Sen sijaan jos aloitti sijoittamisen vuosi sitten kertasijoituksella, eikä ole sen jälkeen ostanut tai myynyt, voi olla nyt tukevasti pakkasella. Esimerkiksi Helsingin pörssin yleisindeksi on 17 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten.

Jos uskoo historiallisen kehityksen kertovan tulevasta, voi olla luottavainen sen suhteen, että pitkässä juoksussa suunta kääntyy ja kurssit nousevat taas.

Jo verrattain lyhyt aikajänne näyttää suojaavan sijoittajaa. Helsingin pörssin yleisindeksi on esimerkiksi viiden vuoden takaiseen nähden nyt 14 prosenttia plussalla. Kolmen vuoden takaiseen verrattuna ollaan vielä tukevammin plussalla: 19,82 prosenttia.

Kolmen tai viiden vuoden ajanjakso ei ole ollut pelkkää kurssinousua. Viime vuosiin on mahtunut isojakin pudotuksia. Jos tarkastelee viiden vuoden ajanjaksoa, pörssikurssien syöksy koronapandemian alussa kevättalvella 2020 on rajuin pudotus. Myös kevättalvella 2022 todistettiin pudotus, josta ei olla vielä täysin noustu.

Ajallisen hajauttamisen lisäksi viime kuukaudet ovat osoittaneet toisenkin sijoitusopin paikkansapitävyyden: kaikkea ei kannata sijoittaa kerralla, mutta ei myöskään samoihin sijoituskohteisiin.

Helsingin pörssiin listattuihin yhtiöihin viime kuukausina sijoittaneiden osakesalkut voivat näyttää nyt hyvinkin erilaisilta. Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju kirjoitti koronakeväänä 2020, että sopivilla yhtiöpoiminnoilla sijoittaja oli saattanut korona-ajan alussa ylittää pörssin pitkän aikavälin tuotto-odotuksen tai toisaalta hävitä yli kolmasosan salkkunsa pääomasta.

Hajauttamalla riittävästi voi pienentää sijoitustensa riskiä. Vaikka yhden yhtiön kurssi romahtaisi, salkun muut yhtiöt saattavat säilyttää arvonsa ja siten tasata pudotusta.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.